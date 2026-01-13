트럼프, 그린란드 희토류 탐내지만…"채굴도, 정제도 어려워"

▲ 그린란드 대륙빙하

미국이 그린란드에 눈독을 들이는 배경에는 세계 최대 희토류 매장지라는 점도 작용했겠지만, 막상 그린란드를 손에 넣더라도 채굴은 쉽지 않을 것이라는 전망이 나왔습니다.12일(현지시간) 영국 더타임스는 전문가들을 인용해 그린란드에서의 희토류 채굴이 만만치 않을 것이며, 어쩌면 엄두도 낼 수 없을 일이라고 지적했습니다.첫 번째 걸림돌은 암석입니다.그린란드 탄브리즈 광산의 희토류는 유다이알리트층에 박혀있는데, 이 분홍빛 광물은 암석 처리에 쓰이는 화학용품과 만나면 끈적한 물질로 바뀌어 버립니다.아드리안 고다스 패스트마켓 배터리 원재료 컨설턴트는 "현재 전 세계 어떤 광산에서도 이 광물을 캐고 있지 않다"고 지적했습니다.물류 상의 어려움도 있습니다.탄브리즈에 도로 및 기반 시설이 부족해 모든 것을 헬기로 날라야 하는 상황이며, 그린란드의 혹독한 날씨를 생각하면 이 역시 쉽지 않을 전망입니다.광물을 채취하는 데 성공했다고 하더라도 희토류를 우라늄이나 유다이알리트, 다른 이물질로부터 정제해야 하는데 이는 200여 단계에 걸친 값비싸고 성가신 과정을 거쳐야 합니다.프랑스와 에스토니아의 일부 전문가를 제외하면 이 정제 과정에 대한 지식을 갖춘 인력이 서방세계에는 거의 남아있지 않습니다.광산을 개발 중인 미국 기업 크리티컬 미네랄스는 희토류를 루마니아 국영 핵에너지 기업 자회사가 자리한 펠디오아라까지 실어 나를 선적 계약을 체결했다고 하지만 5천㎞ 정도 떨어진 미국에 안전하게 운송할 방법은 불명확한 상황입니다.패트릭 슈뢰더 영국 싱크탱크 채텀하우스 수석 연구원은 "미국이 거기서 이득을 보기까지 준비, 투자, 인프라 확보까지 몇 년은 걸릴 것"이라고 내다봤습니다.고다스 컨설턴트는 "그린란드의 잠재력은 완전히 부풀려져 있다는 데 모든 채굴업계가 동의하고 있다"며 "왜 여기에 돈을 쏟는지 아무도 이해하지 못한다"고 신랄하게 평했습니다.이 모든 난관을 넘었더라도 정치적인 문제가 남습니다.그린란드 내에는 환경 파괴를 우려하는 이들과 광업 개발이 필요하다는 이들의 입장이 대립하고 있습니다.슈뢰더 수석 연구원은 "그린란드가 경제를 다변화하려는 시도로 광산업에는 동의하겠지만, 올바른 방향으로 이뤄지길 바랄 것"이라며 "규제에 대한 자율성이나 통제권을 잃고 싶어 하지 않을 것인데, 도널드 트럼프 행정부가 이에 신경 쓰지 않을 것 같아 보인다"고 지적했습니다.트럼프 미국 대통령은 최근 그린란드를 차지하겠다는 강한 의지를 밝히고 있습니다.그는 연일 발언 수위를 높이며 "우리는 러시아나 중국이 그린란드를 차지하게 두지 않을 것이다. 우리가 차지하지 않으면 그들이 차지할 것"이라며 "난 합의를 타결하고 싶고 그게 쉬운 방식이지만, 쉬운 방식으로 하지 않으면 힘든 방식으로 하겠다"고 말하기도 했습니다.그린란드는 북미와 유럽을 잇는 전략적 요충지이자 중국이 공급망의 90%를 장악하고 있는 희토류 대량 매장지로 꼽힙니다.(사진=미국항공우주국 NASA 제공, 연합뉴스)