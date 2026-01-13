[자막뉴스] '무비자 입국' 후 사라진 중국인 2명…검거되자 한 말이

새해 첫날 인천항을 통해 비자 없이 입국했다가 사라졌던 중국인 2명이 붙잡혔습니다.



법무부 인천출입국·외국인청은 출입국관리법 위반 혐의로 중국 국적 54살 A 씨와 54살 B 씨를 검거했다고 밝혔습니다.



이들은 지난 1일 중국 칭다오에서 카페리를 타고 인천항 국제여객터미널로 들어왔으나, 이후 무단으로 이탈한 혐의를 받습니다.



두 사람은 지난해 9월 시행된 중국인 단체 관광객 무비자 입국 제도를 통해 입국한 것으로 파악됐습니다.



일정상 출국 예정일은 지난 3일이었습니다.



출입국 당국은 여행사로부터 "A 씨 등과 연락이 끊겼다"는 신고를 받고 지난 8일 서울 구로구에서 A 씨를, 지난 9일 인천국제공항에서 B 씨를 각각 검거했습니다.



A 씨 등은 조사에서 "관광 목적이 아니라 한국에 돈을 벌러 왔다"고 진술한 것으로 전해졌습니다.



인천출입국·외국인청은 구체적인 사건 경위를 조사한 뒤 이들을 강제 퇴거 조치할 방침입니다.



앞서 지난해 9월 무비자 입국 시행 직후에도 유람선을 통해 한국에 온 중국인 관광객 6명이 무단으로 이탈하는 사건이 발생했습니다.



당국은 이들 중 5명을 검거했으나 마지막 1명의 소재는 확인하지 못했습니다.



