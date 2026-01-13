작년 폐기된 화폐 쌓으면 에베레스트산 17배

▲ 훼손되고 폐기된 화폐

지난해 3억 6천만 장이 넘는 화폐(지폐+주화·장 단위로 통일)가 훼손 또는 오염돼 공식적으로 폐기 처리됐습니다.한국은행이 오늘(13일) 공개한 '손상화폐 폐기·교환 실적'을 보면 작년 폐기된 손상화폐는 모두 3억 6천401만 장, 액면가로는 2조 8천404억 원어치로 집계됐습니다.가로로 이으면 총길이가 4만 4천43㎞로 지구 한 바퀴(약 4만㎞)를 돌고도 남고, 쌓으면 에베레스트산(8천848ｍ)의 17배에 이르는 높이(14만 7천17ｍ)입니다.작년 폐기 화폐 규모는 2024년(4억 7천489만 장)과 비교해 1년 새 23.3%(1억 1천88만 장) 줄었습니다.시중금리 하락에 따른 화폐 수요 증가 등의 영향으로 지폐 환수가 감소했기 때문이라는 게 한국은행의 설명입니다.화폐 종류별로는 지폐(은행권) 2억 9천518만 장(액면가 2조 8천286억 원)과 주화(동전) 6천882만 장(118억 원)이 폐기됐습니다.지난해 손상 지폐 가운데 교환이 이뤄진 대표적 사례를 보면, 충북에 사는 김 모 씨는 습기로 손상된 지폐 1천892만 5천 원을 정상 지폐로 바꿨고, 광주의 이 모 씨는 불에 탄 지폐 727만 5천 원을 교환했습니다.(사진=한국은행 제공, 연합뉴스)