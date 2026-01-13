여성 집 침입한 강간미수 피의자…이틀째 의식불명

▲ 경기 의정부경찰서

경기 의정부시에서 여성이 홀로 머문 3층 집에 침입해 흉기를 들이밀며 성폭행을 시도한 50대 피의자가 검거됐지만 이틀째 의식불명 상태입니다.경기 의정부경찰서는 오늘(13일) 특수강도강간 미수 혐의로 50대 남성 A 씨를 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔습니다.경찰에 따르면 A 씨는 어제 정오쯤 의정부시의 한 3층 주택에 침입했습니다.A 씨는 집안 내에서 두리번거리다가 안에 있던 여성 B 씨가 잠에서 깨자 흉기로 위협하고 성폭행을 시도했는데, B 씨가 강하게 저항하자 그대로 달아났습니다.A 씨는 범행 이후 의정부에 있는 자신의 사무실로 달아나 사건 발생 약 3시간 만에 검거됐습니다.검거 당시 A 씨는 수면제를 다량 섭취하고 의식불명 상태였습니다.A 씨는 현재 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있는데, 외부 자극에 반응하긴 하지만 완전히 깨어나진 못하고 있는 것으로 알려졌습니다.경찰은 피해자 등을 상대로 사건 경위를 조사하는 한편, A 씨의 상태를 지켜본 뒤 범행 동기 등을 파악할 예정입니다.(사진=연합뉴스)