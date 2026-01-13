이석연 "이혜훈, 내란 세력에 동조…스스로 물러나는 길 택해야"

▲ 이석연 국민통합위원회 위원장이 13일 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈클럽 초청 토론회에 참석해 발언하고 있다.

이석연 국민통합위원회 위원장은 보좌진 갑질 의혹과 부동산 투기 의혹 등을 받고 있는 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대해 "내란 세력에 동조했다"라며 "통합의 대상이 아니다"라는 입장을 밝혔습니다.이 위원장은 오늘(13일) 오전 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 관훈클럽 초청 토론회에 참석해 '이 후보자의 인선이 국민통합에 기여할 수 있을 것이라고 보느냐'는 질문에 "스스로 물러나는 길을 택하는 것이 국민통합에 도움이 된다"라며 이같이 말했습니다.이 위원장은 이 후보자 인선과 검증 과정에 대해서도 언급했습니다.이 위원장은 우선 "잘못된 인선이었다"라며 "청문회까지 지켜보는 것 자체가 국민을 피곤하게 한다"라고 평했습니다.그러면서 '검증을 실시한 청와대 검증팀이 응분한 책임을 져야 하느냐'는 질문에는 "먼저 지적을 했어야 했다"며 "이에 대한 분명한 해명이 있어야 한다"라고 답했습니다.이 위원장은 관련 답변 과정에서 "적어도 일반 국민이 원하고, 사회 상규에 어긋나지 않는 수준의 도덕적 양심은 있어야 하지 않느냐"며 이 후보자 관련 논란에 날을 세웠습니다.여당인 민주당이 이 후보자에 대해 국민의힘 시절의 일이라고 반응하는 것과 관련해서는 "그런 식의 해명은 국민에게 결례이고 무책임한 일"이라고 비판했습니다.한편, 민주당이 추진 중인 '2차 종합특검법'에 대해서는 "자제하는 게 좋겠다, 거둬들이는 게 좋겠다"는 의견을 밝혔습니다.이 위원장은 "내란 세력 단죄와 정치 보복 사이의 선(경계)이 애매하다"며 "대통령께서 후보 시절 저와 얘기하실 때, 정치 보복은 기회가 주어지면 끊겠다고 하셨다"라고 말했습니다.이 위원장은 민주당의 법왜곡죄 신설 강행에 대해서도 쓴소리를 이어갔습니다.이 위원장은 법왜곡죄와 관련해 "문명국의 수치이고, 해서는 안 되는 법"이라며 "이 법안만은 거둬들여 달라"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)