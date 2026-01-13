해외직구식품 확인 필수…'올바로' 이용 89만 명

▲ 식품안전나라 '해외직구식품 올바로'

식품의약품안전처는 해외직구식품의 안전 정보를 모아서 제공하는 홈페이지인 '해외직구식품 올바로'의 지난해 접속자 수가 89만 명으로 집계됐다고 밝혔습니다.지난 2021년 문을 연 '해외직구식품 올바로'의 접속자 수는 2023년 30만 명, 2024년 40만 명에 이어 지난해에는 전년 대비 2.2배 급증했습니다.해당 사이트에서는 소비자가 구매 전 확인해야 할 국내 반입차단 대상 원료와 성분 정보, 위해식품 차단목록, 해외직구식품 안전정보 등을 제공하며, 제품명이나 성분명 검색을 통해 위해 여부를 한눈에 확인할 수 있습니다.식약처는 올해 더 많은 국민이 이 서비스를 활용할 수 있도록 홍보를 강화할 방침입니다.우선 이용자가 많은 구글과 카카오톡을 통해 다이렉트 광고를 실시하고, 과학기술정보통신부와 협력해 사진 업로드나 검색만으로 위해 여부를 쉽게 확인하는 AI 기반 '올바로 웹앱'을 개발해 보급하기로 했습니다.또한, 인터넷 구매 대행업자가 운영하는 온라인 쇼핑몰에서 소비자에게 구매 전 '해외직구식품 올바로'를 확인할 것을 안내하도록 의무화할 계획입니다.(사진=식품의약품안전처 제공, 연합뉴스)