"김선호에 많이 배워"·"고윤정 센스 있고 성격 좋아"…'이 사랑 통역 되나요?' 빛나는 커플 케미

'이 사랑 통역 되나요?'의 배우 김선호, 고윤정이 연기 호흡에 대해 밝혔다.



13일 오전 서울 강남구 역삼동 조선 팰리스 서울 강남에서 열린 넷플릭스 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'(극본 홍정은 홍미란, 연출 유영은) 제작발표회에 참석한 고윤정과 김선호는 서로의 연기에 대해 칭찬하며 완벽한 호흡이었다고 전했다.



먼저 고윤정은 김선호와의 촬영에 대해 "촬영하면서 너무 즐거웠던 기억 밖에 안 남았다. '내가 선호 선배님 연차 정도 쌓였을 때, 저렇게 연기하면 좋겠다'는 생각이 들 정도다. 그 생각이 왜 들었냐면, 즐기면서 연기를 하더라. 그걸 옆에서 지켜보고 따라 하면서, 많이 배운 현장이었다"고 말했다.



'이 사랑 통역 되나요?'는 다중언어 통역사 '주호진'(김선호)이 글로벌 톱스타 '차무희'(고윤정)의 통역을 맡게 되면서 펼쳐지는 예측불가 로맨틱 코미디다. '환혼', '호텔 델루나', '최고의 사랑', '주군의 태양' 등의 '홍자매' 홍정은X홍미란 작가와 '붉은 단심' 유영은 감독이 의기투합한 작품이다.



김선호는 "배우뿐만 아니라 스태프들까지, 모든 분들에게 친근하게 마음을 먼저 열고 다가와줬다"며 현장에서 모두에게 먼저 다가간 고윤정의 열린 마음을 칭찬했다.



이어 "너무 연기를 잘했다. 흡수하는게 엄청 빠르고 센스가 있어서 굉장히 장면을 잘 이끌었다. 차무희가 동적이고 주호진은 정적이기 때문에 어떤 액션이 없으면 리액션이 나올 수 없는데, 액션을 훌륭하게 잘 이끌어줘서 리액션을 잘할 수 있었다"며 고윤정의 연기에 감탄했던 부분을 설명했다.



그러면서 김선호는 "성격이 정말 좋다"며 고윤정의 성격적인 면에도 엄지를 치켜세웠다.



두 배우의 연기합은 감독에게도 만족감을 줬다. 유영은 감독은 "저희가 첫 촬영을 시작하고 일주일 뒤에 일본 촬영을 갔는데, 해외 촬영을 초반에 간다는 게 프로덕션 입장에선 부담스러운 부분이다. 아직 배우의 합도 맞지 않을 수 있기 때문이다. 그런데 일본 촬영을 하는데 너무 두 배우의 합이 좋아서, '됐다' 하며 안심했다"며 "그때 이후로 점차적으로 더 호흡이 맞아가며, 굉장히 즐거운 촬영이었다. 둘의 케미는, 정말 최고였다"라고 자신했다.



김선호와 고윤정의 설렘 가득한 로코 케미는 물론 일본, 캐나다, 이탈리아 등 다채로운 해외 로케이션 촬영으로 눈까지 즐겁게 할 '이 사랑 통역 되나요?'는 오는 16일(금) 넷플릭스에서 공개된다.



[사진=백승철 기자]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)