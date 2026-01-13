'서부지법 난동 배후' 구속기로 전광훈 "날 구속하려 발작"

▲ 사랑제일교회 전광훈 목사가 13일 서울서부지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하며 기자의 질문에 답하고 있다.

서울서부지법 난동 사태의 배후로 지목된 사랑제일교회 전광훈 목사가 사태 1년 만인 오늘(13일) 구속심사를 받기 위해 법원을 찾아 혐의를 거듭 부인했습니다.전 목사는 이날 오전 10시 30분쯤 서부지법에서 열린 구속 전 피의자 심문 (영장실질심사)에 참석하고자 오전 9시 51분쯤 법원에 도착해 이같이 주장했습니다.기자회견을 자청한 전 목사는 "우파 대통령이 할 때는 한 번도 시비를 걸거나 고소한 적이 없는데 좌파 대통령이 되니, 나쁜 말로 하면 나를 구속하려고 발작을 떠는 것"이라며 "추측하건대 민정수석실 지시로 (경찰이) 영장을 신청한 것 같다"고 밝혔습니다.취재진이 '국민저항권' 주장이 서부지법 사태로 이어졌다는 분석을 언급하자 전 목사는 "국민저항권이 뭔지 법대 2학년이면 원리를 다 안다"고 답했습니다.사랑제일교회 관계자 등 70여 명은 서부지법을 찾아 전 목사의 출석 현장을 지켜봤습니다.이들은 구속 여부가 정해질 때까지 전 목사를 기다릴 예정입니다.전 목사는 법원의 판단이 나오기 전까지 성북경찰서 유치장에서 대기합니다.구속 여부는 이르면 이날 오후 결정될 전망입니다.전 목사는 신앙심을 내세운 심리 지배(가스라이팅), 측근과 유튜버들에 대한 자금 지원으로 지난해 1월 19일 윤석열 전 대통령 지지자들의 서부지법 난입을 부추긴 혐의를 받고 있습니다.서부지법 난동 사태를 앞두고 전 목사는 집회 등에서 '국민저항권'을 행사해야 한다고 주장했고, 이는 폭력 행위 선동에 해당한다는 비판을 받았습니다.당시 윤 전 대통령이 구속되자 지지자들은 새벽 법원 청사에 난입해 건물과 집기를 부수고 경찰을 폭행하는 등 사상 초유의 난동을 벌였습니다.전 목사는 서부지법 사태를 부추겼다는 혐의를 전면 부인해왔습니다.경찰은 전 목사에 대해 한 차례 구속영장이 반려됐으나 추가 수사를 통해 혐의를 보강한 뒤 영장을 재신청했습니다.또, 서부지법 일대를 기동대 버스로 둘러싸는 등 8개 중대를 배치해 혹시 모를 사고 방지에 나섰습니다.(사진=연합뉴스)