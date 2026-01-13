[날씨] 내일 아침까지 강추위…동해안 강풍 특보

눈, 비구름이 지나가고 강추위가 찾아왔습니다.



일부 경기 동부와 강원, 충청과 영남 곳곳에 한파 특보가 내려진 가운데 현재 서울의 기온 영하 2.4도에 바람이 불어 들면서 체감 온도는 영하 8도 가까이 떨어졌습니다.



추위는 내일(14일) 아침까지 이어지겠고요.



목요일에는 강추위가 누그러지겠습니다.



오늘 낮 기온 살펴보시면 청주가 0도, 태백이 영하 5도로 춥겠고요.



남부 지방은 부산의 기온 10도, 제주는 12도까지 오르겠습니다.



동쪽 지역에 뚜렷한 비나 눈 예보가 없다 보니 건조함이 계속되고 있습니다.



여기에 동해안을 따라서는 강풍 특보까지 발효됐습니다.



불씨가 바람을 타고 더 큰 불로 이어질 수 있는 만큼 산불 등 화재 사고 유의해 주셔야겠습니다.



오늘 하늘 표정 차차 맑게 드러나겠습니다.



오후까지 충청 이남 서해안에는 빗방울이 떨어지거나 눈발이 날릴 때 있겠습니다.



어제 내린 비나 눈이 얼면서 도로 곳곳이 미끄럽겠습니다.



미끄럼 사고 각별히 주의해 주셔야겠습니다.



목요일에는 경남과 제주 지역을 제외한 전국에 비나 눈이 내리겠습니다.



(안수진 기상캐스터)