뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김경 내일 재소환…"아이폰 비밀번호 제공 거부"

손기준 기자
작성 2026.01.13 12:21 조회수
PIP 닫기
<앵커>

경찰이 2022년 지방선거를 앞두고 강선우 의원 측에 공천헌금 1억 원을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원에게 내일(14일) 재소환을 통보했습니다. 그제 경찰의 압수수색 과정에서 강 의원은 휴대전화를 제출했지만, 정작 비밀번호 제공은 거부한 걸로 확인됐습니다.

손기준 기자가 보도합니다.

<기자>

공천헌금 의혹의 당사자 중 한 명인 김경 서울시의원.

경찰은 내일 김 시의원 측에 재소환을 통보했습니다.

김 시의원이 미국에서 귀국한 직후 압수수색과 함께 3시간 반가량 첫 조사를 벌인 데 이어 이번이 두 번째입니다.

[김경/서울시의원 (어제) : (오늘 조사에서 어떤 점 소명하셨습니까?) ……. (강선우에게 공천 대가로 1억 원 건넨 게 맞으세요?) …….]

김 시의원은 귀국 전 경찰서 제출한 자수서와 첫 조사를 통해 강 의원에게 공천헌금 1억 원을 건넨 것에 대해 사실상 인정한 것으로 전해졌습니다.

경찰은 압수수색에서 확보한 자료를 토대로 김 시의원을 상대로 공천헌금을 둘러싼 의혹을 보다 면밀히 추궁할 것으로 보입니다.

이런 가운데, 경찰은 그제 압수수색 현장에서 의혹의 또 다른 당사자인 강 의원으로부터 휴대전화를 제출받았습니다.

그런데 정작 수사팀이 휴대전화 비밀번호를 묻자 강 의원은 답하지 않았고, 당시 함께 있던 보좌진이 비밀번호 제공을 거부하는 취지의 답변을 한 걸로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.

문제는 경찰이 확보한 강 의원의 휴대전화는 지난해 하반기 출시된 최신형 아이폰으로 당사자가 비밀번호를 알려주지 않으면 사실상 포렌식이 불가능하다는 점입니다.

강 의원은 공천헌금 의혹이 불거지자 지난 1일 SNS를 통해 탈당 사실을 공개하며 "수사에도 적극 협조하겠다"고 밝혔는데, 이와는 정반대로 행동한 모양새입니다.

SBS는 비밀번호 제공 거부 이유를 여러 차례 물었지만 강 의원 측은 답하지 않았습니다.

경찰은 공천 헌금 의혹과 관련해 강 의원, 김 시의원, 그리고 강 의원의 전 지역 사무국장 남 모 씨를 출국금지 조치한 상태입니다.

(영상편집 : 장현기)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지