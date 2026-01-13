[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 지난주 재판 지연으로 미뤄졌던 윤석열 전 대통령의 '내란 우두머리 재판' 결심 공판이 다시 시작됐습니다. 윤 전 대통령의 마라톤 변론이 끝나면 검찰은 법정형량인 사형 또는 무기형을 구형할 전망입니다.



2. 서울시내버스 노사 임금협상이 결렬돼 노조가 오늘(13일) 아침 첫차부터 무기한 전면 파업에 돌입했습니다. 서울시는 비상 수송 대책을 가동해 지하철 운행을 추가, 연장하고 무료 셔틀버스를 운행합니다.



3. 일본에 도착한 이재명 대통령이 오늘 오후 다카이치 일본 총리의 고향인 나라현에서 한일 정상회담을 갖고 양국 간 현안을 논의합니다. 앞서 일본 언론과의 인터뷰에서 이 대통령은 중일 갈등 문제에 대해 우리가 깊이 관여하거나 개입할 문제가 아니라고 밝혔습니다.



4. 미 트럼프 행정부가 파월 미 연준 의장에 대한 수사에 착수하자, 파월 의장은 금리를 인하하지 않은 데 대한 보복이라며 공개 반발했습니다. 대통령과 연준 의장 간 초유의 갈등으로 연준 독립성에 대한 우려가 커지면서 금값은 사상 최고치를 기록했습니다.