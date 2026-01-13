[자막뉴스] 고작 핵잠으로 '쓴소리'하더니…12만 톤 '우주 항모' 공개한 중국

중국이 차세대 항공우주 무기 체계 구상을 담은 중국판 스타워즈 계획을 전격 공개하며 우주 굴기를 본격화했습니다.



중국 국영 CCTV 군사채널은 지난 10일 난톈문 계획이 현실화하고 있다며 관련 영상을 보도했습니다.



난톈먼 계획은 2017년 중국 군수기업인 중항공업에서 제시한 미래 전력 구상인데, 공중과 우주에서 차세대 전투기와 무인기를 이용해 임무를 수행하는 '통합 방공·방위 체계'입니다.



난톈먼 계획의 핵심 장비는 '헬리캐리어'인 '롼냐오'인데, 전체 길이 242m, 날개 폭 684m, 최대 이륙 중량 12만 톤으로 설계되고 있습니다.



할리우드 영화 '어벤저스'에서 작전기지 역할을 하는 공중 항공모함 핼리케리어를 현실화하겠다는 취지입니다.



롼냐오는 높은 기동성을 갖춘 무인 우주 전투기 '쉬안뉘'를 최대 88대 탑재할 계획입니다.



쉬안뉘는 극초음속 미사일을 달고 대기권 밖에서도 전투를 할 수 있다고 채널은 소개했습니다.



중국은 최근 각종 방산 전시회에서 난톈먼 계획에 등장하는 항공우주 무기의 모형들을 공개하고 있습니다.



지난 2024년 중국국제항공우주박람회에서는 바이디 무인 스텔스기 모형이 공개됐고, 지난해 열린 톈진 국제 헬리콥터 박람회에서는 난톈먼 계획에 포함된 수직 이착륙 전투기 모형을 선보였습니다.



롼냐오 역시 에어쇼에 여러 차례 모습을 드러내면서 구체적인 개발 단계에 들어섰다는 평이 나옵니다.



해당 채널은 난톈먼 계획에 등장하는 무기들이 공기역학과 엔진, 비행방식에서 기존의 틀을 깼다고 선전하면서 "설계가 아직 컨셉 단계이지만, 미래 항공우주 기술 발전에 중요한 방향을 제시해준다"고 평가했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 김나온, 화면출처 : 중국 CCTV, 제작 : 디지털뉴스부)