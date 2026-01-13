KF-21 비행시험 완료…42개월간 1천600회 사고 없이 날았다

▲ KF-21 개발 비행시험 완료 기념사진

방위사업청은 한국형 전투기 KF-21 개발 비행시험을 성공적으로 마쳤다고 오늘(13일) 밝혔습니다.KF-21 체계개발사업은 공군의 퇴역·노후 전투기인 F-4와 F-5를 대체하고 미래 전장 운용 개념에 적합한 4.5세대 전투기를 국내 독자 기술로 개발하는 국가 핵심 방위사업입니다.KF-21은 지난 42개월 동안 총 1천600여 회 비행시험을 사고 없이 성공적으로 완료했습니다.또 1만 3천여 개에 달하는 시험 조건을 통해 비행 안정성과 성능을 종합적으로 검증했습니다.어제 경남 사천 남해 상공에서 있었던 시제 4호기의 비행성능 검증 임무가 마지막 비행시험이었습니다.KF-21은 공대공 무장 발사 시험도 성공적으로 수행했으며, 극한 자세 비행에서의 제어 능력 회복 등 고난도 시험도 실시해 4.5세대급 전투기로서의 실전 임무 수행 능력을 입증했습니다.방사청은 시험 비행장을 사천에서 서산까지 확대하고, 국내 최초로 공중급유를 시험비행에 도입해 시험의 효율성과 범위를 크게 향상했습니다.그 결과 개발 비행시험 기간이 당초 계획보다 2개월 앞당겨졌습니다.방사청은 올 상반기 중 KF-21 체계개발을 마치고 하반기부터 양산기를 공군에 인도할 예정입니다.KF-21이 실전 배치되면 영공 방위 능력이 한층 강화되고, 미래 공중전 대비 역량도 크게 향상됩니다.김민석 국무총리도 지난 7일 한국항공우주산업에 방문해 전투기 생산라인을 시찰하고, KF-21 내부 장비 등을 둘러보며 우수성을 확인했습니다.노지만 방사청 한국형전투기사업단장은 "추가 무장시험과 양산, 전력화가 차질 없이 진행되도록 최선을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=방위사업청 제공, 연합뉴스)