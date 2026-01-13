독립기념관, '김형석 해임 논의' 이사회 이르면 내주 개최

▲ 권오을 국가보훈부 장관과 김형석 독립기념관장(뒤)이 지난해 10월 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회의 보훈부 등에 대한 종합감사에서 위원 질의를 듣고 있다.

독립기념관이 이르면 다음 주 김형석 관장의 해임요구안을 논의·의결하기 위한 이사회를 소집할 것으로 알려졌습니다.국가보훈부가 오늘(13일) 김 관장에 대한 특별감사 결과를 공개하면서 본격적으로 해임 수순을 밟는 것으로 보입니다.보훈부는 지난해 9월부터 감사를 벌여 김 관장의 독립기념관 사유화 논란과 예산 집행, 업무추진비 사용을 포함한 복무 등을 살폈습니다.감사 결과에는 기본재산 무상임대, 금품 수수와 기부금품 모집, 장소 무단 사용과 사용료·주차료 면제, 전시해설 제공, 수장고 출입, MR독립영상관 상영, 외부 강의, 홍보기념품 사용, 기관장 업무추진비 부당사용과 집행, 국회 답변자료 수정, 사회공헌위원회 운영, 종교 편향적인 기념관 운영, 복무 위반, 수목 기증과 관리 등 총 14개 분야 비위 내용이 적시됐습니다.특히 김 관장이 업무 관련성이 낮은 지인과 사적 관계자 등과의 만남, 공휴일에 업무추진비를 사용한 점과 무상으로 기념관 내 시설에서 자신이 참석하는 종교의식을 열도록 한 점, 교인들이 수장고를 출입하게 한 점 등이 중요하게 지적됐습니다.김 관장은 감사 결과에 대해 이의신청했으나 보훈부는 기각했습니다.감사 결과 발표 후 독립기념관 이사이기도 한 김용만 더불어민주당 의원은 국회에서 기자회견을 열고 김 관장 해임을 위한 이사회 소집을 요구했습니다.보훈부 관계자는 "이사회 소집이 요구되면 관장은 지체 없이 소집해야 하므로 다음 주에는 이사회가 열릴 것"이라고 말했습니다.독립기념관 이사회 정원은 15명으로, 3분의 1 이상인 5명 이상이 소집을 요구하면 관장은 바로 소집해야 합니다.다만 안건이 관장 해임요구안이므로 회의 주재는 선임이사가 할 것으로 예상됩니다.독립기념관 이사회 구성은 상임이사인 관장과 비상임이사 14명으로 구성됩니다.14명 중 국회의장 지명이 4명인데 더불어민주당 몫이 3명, 국민의힘 몫이 1명입니다.나머지 10명은 보훈부 장관 지명 인사로, 광복회장과 보훈부 담당 국장 등입니다.관장 해임요구안은 재적 이사의 과반이 찬성해야 하는데, 8명 이상이 찬성할지는 장담하기 어려운 상황입니다.장관 지명 이사 중 표가 갈릴 것으로 예상됩니다.만약 이사회에서 해임요구안이 통과되면 보훈부 장관이 대통령에게 해임을 건의하고 대통령이 재가하는 과정을 거칩니다.김 관장은 2024년 윤석열 정부에서 임명된 인사로, 여권은 김 관장이 왜곡된 역사관을 가진 뉴라이트 학자라면서 사퇴를 촉구해왔습니다.(사진=연합뉴스)