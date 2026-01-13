인도서 날카로운 '중국 연줄'에 목 부상 사고 잇따라

▲ 중국 연줄

인도에서 유리나 철 가루로 코팅된 탓에 흉기처럼 날카로워진 '중국 연줄'에 목을 다치는 사고가 잇따르고 있습니다.최근에는 1명이 사망하기도 했습니다.13일(이하 현지시간) 인도 방송매체 NDTV 등에 따르면 인도 중부 마디아프라데시주 인도르시(市)에서 지난 11일 오후 오토바이를 타고 가던 이가 중국 연줄에 목이 걸려 중상을 입었습니다.그는 이어 병원으로 이송됐으나 치료받던 도중 사망했습니다.타일공인 그는 건설 현장에서 일을 마치고 귀가하던 중 봉변을 당했습니다.곧이어 인도르에서는 유사 사고 2건이 추가로 발생했습니다.오토바이를 타고 가던 2명은 각기 다른 곳에서 중국 연줄에 목을 크게 다쳐 병원에서 치료받고 있습니다.인도르시에서만 최근 5년간 중국 연줄 사고로 3명이 숨지고 70여명이 부상했다고 경찰이 밝혔습니다.같은 날 마디아프라데시주 친드와라 지역에서도 9세 어린이가 집 앞에서 놀다가 중국 연줄에 한쪽 귀가 떨어져 나갔습니다.피해 어린이는 병원에서 43바늘이나 꿰매는 봉합수술을 받았습니다.같은 주 우자인 지역에서도 한 학생이 학교에서 집으로 가던 중 중국 연줄에 목을 다쳐 병원에서 10바늘이나 꿰맸습니다.지난해 11월과 12월에만 우자인 지역에서 7명이 중국 연줄에 다친 것으로 알려졌습니다.중국 연줄은 유리나 철 가루를 입힌 나일론 줄을 말합니다.이 연줄은 특히 주행하는 오토바이 운전자들에게는 사실상 보이지 않기 때문에 자주 사고가 발생합니다.당국은 중국 연줄의 제조나 판매, 사용을 금지합니다.하지만 많은 사람이 매년 축제기간 집 옥상이나 시장에 몰려가 중국 연줄로 연을 날리는 바람에 단속에 어려움을 겪는다고 NDTV는 전했습니다.(사진=인도 매체 데칸크로니클 캡처, 연합뉴스)