닛케이지수 사상 첫 53,000대, 3%대 급등…금리상승·엔화약세

일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)가 내달 조기 총선거론의 영향으로 13일 장중 사상 처음 53,000대에 올라섰습니다.이날 오전 9시 54분 기준 닛케이지수는 전 거래일인 지난 9일 종가보다 3.37% 오른 53,688을 기록했습니다.사흘 연휴를 마치고 이날 개장한 직후에는 지수가 한때 53,814까지 치솟았습니다.니혼게이자이신문(닛케이)은 "다카이치 사나에 총리가 내달 조기 총선거 실시를 검토한다는 보도의 영향으로 외국인 매수세가 유입되고 있다"고 전했습니다.요미우리신문은 높은 지지율을 배경으로 다카이치 사나에 총리가 1월 23일 소집 예정인 정기국회 초기에 중의원을 해산해 2월 중 조기 총선거를 실시하는 것을 검토 중이라고 지난 9일 밤부터 보도하기 시작했습니다.이에 따라 자민당이 조기 총선거에서 승리하면 다카이치 총리가 내세우는 적극 재정이 강화될 것이라는 관측이 퍼지며 엔화는 약세를 보이고 장기 금리는 상승하는 흐름도 나타나고 있습니다.이날 오전 도쿄 외환시장에서 엔/달러 환율은 1달러당 158엔을 넘어섰습니다.(사진=연합뉴스)