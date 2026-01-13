뉴스
권유리, 심리 스릴러 연극 'THE WASP(말벌)' 출연…2인극 도전

SBS 뉴스
작성 2026.01.13 13:16 조회수
권유리
권유리가 심리 스릴러 연극 'THE WASP(말벌)'을 통해 연기 변신에 나선다.

권유리가 출연을 확정 지은 연극 'THE WASP(말벌)'은 20년 만에 재회한 두 고교 동창생 '헤더'와 '카알라'의 이야기를 다룬 2인극. 2015년 영국 런던 햄스테드 극장에서 초연되어 호평을 받은 바 있으며 이번 무대는 한국 초연이라는 점에서 기대를 모은다.

권유리는 빈곤의 굴레가 이어지는 삶의 풍파 속에서 거친 생존을 이어가는 '카알라' 역을 맡아, 인물 내면의 균열을 섬세한 연기로 그려내며 관객들에게 숨 막히는 심리 서스펜스를 선사할 예정이다.

특히 권유리는 지난해 개봉한 심리 파괴 스릴러 영화 '침범'에서 어릴 적 트라우마로 인해 기억을 잃은 특수 청소 업체 직원 '김민'으로 분해 강렬한 인상을 남겼다. 연극으로는 2020년 '앙리할아버지와 나' 이후 오랜만에 복귀하는 만큼 더욱 뜻깊은 의미를 지닌다.

영화, 드라마, 예능, 연극 등 무대와 장르를 가리지 않고 폭넓게 도전적인 행보를 펼치는 권유리가 이번에는 또 어떠한 모습으로 관객들을 사로잡을지 관심이 집중된다.

권유리의 새로운 얼굴이 담길 연극 'THE WASP(말벌)'은 오는 3월 8일(일)부터 4월 26일(일)까지 세종 S씨어터에서 공연된다.

<사진 제공 - SM엔터테인먼트>

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

