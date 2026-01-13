강호동 농협회장, 대국민 사과…'추가 3억 연봉' 겸직 사임

▲ 강호동 농협중앙회장

강호동 농협중앙회장이 겸직하던 농민신문사 회장직과 농협재단 이사장직에서 물러나겠다고 오늘(13일) 밝혔습니다.강 회장은 해외 출장에서 숙박비 상한을 초과해 지출한 4천만 원을 반환하기로 했습니다.농림축산식품부 특별감사에서 농협중앙회장의 과도한 혜택과 방만한 출장비 지출 등을 지적받은 데 따른 조치입니다.강 회장은 오늘(13일) 농협중앙회 본관에서 농식품부 특별감사 중간 결과 발표와 관련해 대국민 사과와 함께 조직 전반에 대한 쇄신과 제도 개선 방안을 발표하며 신뢰 회복에 나서겠다는 입장을 밝혔습니다.강 회장은 사과문에서 "국민과 농업인 여러분의 기대에 부응하지 못하고 심려를 끼쳐드린 점에 대해 책임을 통감하며 진심으로 사과드린다"며 "이번 사안을 단순한 위기 수습이 아닌 농협의 존재 이유와 역할을 바로 세우는 출발점으로 삼겠다"고 말했습니다.이어 "국민 눈높이에 맞는 쇄신이 필요하다"며 "책임 있는 자세로 후속 절차에 성실히 임하고 뼈를 깎는 혁신을 통해 신뢰를 회복하겠다"고 강조했습니다.농협중앙회장이 대국민 사과를 한 것은 지난 2011년 전산 장애로 금융 거래가 전면 중단된 이후 15년 만입니다.농협중앙회는 중앙회장의 권한과 역할을 명확히 하고 인적 쇄신을 단행하기로 했습니다.강 회장은 관례에 따라 겸직한 농민신문사 회장직과 농협재단 이사장직에서 물러나겠다고 밝혔습니다.특별감사에서 농협중앙회장이 농민신문사 회장을 겸임하며 연간 3억 원이 넘는 연봉과 수억 원의 퇴직금을 추가로 받는 것은 과도한 혜택이 아니냐는 지적이 나왔습니다.주요 임원인 전무이사(지준섭 농협중앙회 부회장), 상호금융대표이사, 농민신문사 사장도 이번 사안을 엄중하게 인식하고 책임을 통감하며 사임 의사를 표명했습니다.앞으로 강 회장은 인사를 비롯한 경영 전반은 사업전담대표이사 등에게 맡기고 본연의 책무인 농업·농촌 발전과 농업인 권익 증진을 위한 활동에 매진하기로 방침을 정했다고 전했습니다.농협중앙회는 감사에서 지적된 사항을 엄중히 받아들이고 제도 개선을 추진합니다.미흡한 부분과 제도적 보완이 필요한 사안은 선제적으로 정비할 계획입니다.하루 250달러로 제한된 해외 숙박비 규정은 물가 수준을 반영해 상향하는 등 관련 제도와 절차를 합리적으로 재정비할 계획입니다.강 회장은 5차례 해외 출장에서 하루 200만 원이 넘는 해외 5성급 스위트룸에 묵은 것을 포함해 숙박비 상한을 초과 지출한 출장비 4천만 원을 개인적으로 반환하기로 했습니다.농협은 조직 전반의 구조적 문제를 개선하기 위해 농협개혁위원회를 구성합니다.개혁위원회는 중앙회장 선출 방식, 지배 구조, 농축협 조합장을 비롯한 임원 선거제도 등 외부에서 지속적으로 제기된 구조적 문제를 중심으로 개선 과제를 도출하고 조합 경영의 투명성을 높이기 위한 개혁 방안도 함께 마련할 예정입니다.강 회장은 "농협은 지난 65년간 농업·농촌과 농업인을 위해 최선을 다해 왔지만, 국민의 기대에 미치지 못한 점에 대해 다시 한번 깊이 사과드린다"며 "앞으로 농업·농촌과 농업인의 삶을 지키는 본연의 역할에 더욱 충실하며, 국민의 신뢰를 회복하고 사랑받는 협동조합으로 거듭나겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)