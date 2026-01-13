구윤철, 핵심광물 재무장관회의서 "공급망 안정성 위해 재자원화 중요"

▲ 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 오늘(13일) "공급망 안정성 회복을 위해 핵심광물 재자원화가 중요하다"고 강조했습니다.재경부는 구 부총리가 미 워싱턴DC에서 열린 '주요7개국(G7) 핵심광물 재무장관회의'에 참석해 글로벌 공급망 안정화를 위한 협력방안을 논의했다고 밝혔습니다.이번 회의에는 G7 회원국인 미국·일본·영국·캐나다·독일·프랑스·이탈리아 외에도 한국과 인도, 호주, 유럽연합(EU), 멕시코 장관이 참석했습니다.구 부총리는 핵심광물 정제·가공 역량이 우수한 우리 기업들을 소개하면서 "국가 간 비교우위를 통한 글로벌 가치사슬 연계를 강화할 필요가 있다"고 언급했습니다.그러면서 "기업들이 구체적인 프로젝트 중심의 협력을 추진할 수 있도록 협력의 장을 마련해야 한다"고 강조했습니다.한편, 핵심광물 자원부국인 캐나다·호주는 한국에 정·제련 및 재자원화 관련 기술협력을 강력하게 요청했다고 재경부는 전했습니다.(사진=연합뉴스)