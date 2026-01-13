[자막뉴스] '금기' 건드렸더니 금값 대폭등…'패닉'했는데 "미장은 왜 이래?"

제롬 파월 미 연준 의장이 의회 위증 혐의로 형사기소 당할 가능성이 있다는 소식에 국제 금값이 급등했습니다.



현지시간 12일 뉴욕상업거래소에서 2월 인도분 금 선물 가격이 미 동부시간 오전 10시 46분 전 거래일 대비 3.1% 오른 온스당 4,638.2달러를 기록하며 사상 최고치를 경신했습니다.



3월 인도분 은 선물 가격도 이날 오전 장중 전 거래일 대비 8.2% 급등한 온스당 85.84달러로 사상 최고치 기록을 뛰어넘었습니다.



파월 의장에 대한 형사기소 가능성이 연준의 독립성 및 통화정책 신뢰성에 타격을 줄 거라는 우려가 금과 은 가격을 밀어 올린 겁니다.



파월 의장은 지난해 6월 의회에서 연준 청사 리모델링에 대해 증언했었는데, 이때 파월 의장이 말한 일부 공사 규모가 실제와 차이가 난단 이유로 법무부가 소환장을 발부했습니다.



전문가들은 이번 사태 여파로 연준의 독립성이 약화되고 과도한 금리 인하로 이어질 경우 인플레이션 기대 상승으로 장기금리가 오르고 달러화 투자자금이 이탈하는 이른바 '셀 아메리카'가 가속할 것을 우려하고 있습니다.



앞서 도널드 트럼프 미 대통령이 파월 의장을 상대로 해임 위협과 함께 금리 인하 압박 수위를 높였던 지난해 4월에도 국제 금값이 급등하고 뉴욕증시가 급락하는 등 금융시장이 출렁였습니다.



국제 금값은 그 이후로도 연준 독립성 훼손에 대한 우려로 상승세를 지속해왔습니다.



파월 의장은 전날 공개한 영상에서 "이 전례 없는 행위는 행정부의 위협과 지속적인 압박이라는 맥락에서 봐야 한다"고 말했습니다.



재닛 옐런 전 연준 의장은 미 CNBC 인터뷰에서 이번 사안에 대해 "극도로 소름 끼친다"라며 "시장은 이 사안을 우려해야 할 것"이라고 지적했습니다.