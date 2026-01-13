[자막뉴스] "영화 속 미래 도시 같아"…중국 '드론 경찰' 떴다

중국 선전에서 교통경찰이 드론을 띄워 교통 법규 위반 차량을 단속하는 장면이 잇따라 공개되며 화제가 되고 있습니다.



광둥성 선전시 교통경찰은 주요 도로와 횡단보도 주변에 드론을 투입해 교통 상황을 실시간으로 감시하고 있습니다.



상공에서 도로를 한눈에 내려다보며 차량과 보행자의 움직임을 촬영하고, 불법 주정차 차량에는 드론에 장착된 스피커를 통해 즉각 경고 방송을 내보냅니다.



드론이 신호 위반 사례를 식별한 뒤, 해당 정보를 확인한 교통경찰이 곧바로 운전자를 단속하는 모습도 담겼습니다.



[귀하의 위반 행위는 자동으로 기록되었습니다. 즉시 해당 구역을 벗어나 주시기 바랍니다.]



선전시 당국은 드론 단속을 통해 횡단보도 보행자 우선 통행 위반과 신호 무시, 과속 등 다양한 교통 위반 행위를 예방하고 단속 효과를 높이겠다는 방침입니다.



고정식 CCTV보다 넓은 범위를 감시할 수 있어 시민 안전을 강화하고 교통사고를 줄이는 데 도움이 될 것이라는 설명입니다.



현지에서는 첨단 기술을 활용한 교통 관리가 도로 질서 확립에 효과적이라는 평가가 나오고 있는데, 반면 사생활 침해와 과잉 단속에 대한 우려도 함께 제기되고 있습니다.



(기획 : 이세영, 영상편집 : 김나온, 화면출처 : 웨이보, ShenzhenStory, Fossbytes, CHN, China Insider, 제작 : 디지털뉴스부)