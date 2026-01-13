지드래곤, 첫 단독 팬미팅 예매일정 공지…피켓팅 예고

가수 G-DRAGON(지드래곤)이 첫 번째 단독 팬미팅 개최를 앞두고 티켓 오픈 일정을 공개했다.



G-DRAGON은 13일 공식 팬 커뮤니티 및 공식 SNS 채널(@fanplusonedotcom)을 통해 '2026 G-DRAGON 'FAM' MEETING [FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU]'이라는 팬미팅 타이틀과 함께 티켓 예매 일정을 공지했다. 티켓 예매는 오는 21일로 예정됐다.



팬미팅 타이틀인 'FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU'에는 G-DRAGON이 오랜 시간 함께해온 팬들을 가족(FAMILY)처럼 소중히 여기는 그의 애정이 담겼다. G-DRAGON과 팬이 함께이기에 완성된 이름 'FAM' 속에 담긴 진심과, 가족이라는 익숙한 단어 안에 숨겨둔 'FAM I LOVE YOU'라는 고백은 이번 팬미팅의 의미를 더욱 깊게 만든다. 가장 솔직한 이름 '권지용'과 그를 바라보는 가장 따뜻한 시선 'FAM'이 마주해 진심을 나누는 자리로, 오직 이 만남에서만 완성될 특별한 시간을 예고해 기대를 높인다.



G-DRAGON은 '제40회 골든디스크어워즈 with 업비트'에서 2025년을 대표하는 곡으로 선정돼 '디지털 음원 대상'을 수상하며 명실상부한 '시대의 아이콘'임을 입증했다.



또한 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직 연간 차트에서 '올해의 앨범'에 이름을 올렸으며, 텐센트 뮤직 엔터테인먼트(TME)가 발표한 '2025 YEAR-END CHART'에서 올해의 K-POP 가수, 올해의 K-POP 앨범, 올해의 K-POP 곡 등 3관왕을 차지하며 글로벌 시장에서의 압도적인 위상을 공고히 했다.







