윤 '내란 우두머리' 오늘 구형…의견진술 시작

<앵커>



윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의에 대한 결심 공판이 지난주 금요일에 이어서 오늘(13일) 다시 진행되고 있습니다. 서울 중앙지방법원에 나가 있는 취재기자 연결하겠습니다.



전연남 기자, 오늘 재판은 어떻게 진행되고 있습니까?



<기자>



네, 조금 전인 오전 9시 반부터 이곳 서울 중앙지법에서 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 추가 결심 공판이 시작됐습니다.



당초 지난 9일에 결심공판을 진행했지만, 피고인 변호인단의 의견 진술 절차가 15시간 가까이 이어지면서, 재판부가 오늘 추가 기일을 잡았습니다.



구체적으로 지난 기일에는 내란 중요임무 종사 혐의 등을 받는 김용현 전 국방장관과 노상원 전 국군정보사령관 등, 윤 전 대통령을 제외한 피고인 7명 변호인단의 의견 진술이 마무리됐습니다.



현재 윤 전 대통령 측 의견 진술이 진행 중인데 이후 특검의 구형이 있을 예정이고 변호인 최후 변론, 피고인 최후 진술 순으로 진행될 예정입니다.



윤 전 대통령은 1시간 분량의 최후 진술을 직접 준비한 것으로 알려졌습니다.



<앵커>



윤 전 대통령에 대한 특검의 구형은 언제쯤 이뤄질까요?



<기자>



네, 특검의 구형은 빨라도 오늘 저녁쯤에나 이뤄질 수 있을 걸로 예상되고 있습니다.



윤 전 대통령 측 변호인단이 최소 6시간, 많게는 8시간 분량의 진술을 예고하고 있기 때문입니다.



재판부가 더 이상의 추가 기일은 없을 것이라고 못 박았기 때문에 예상 시간보다 더 길어지더라도 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의에 대한 결심 공판은 이번 기일로 마무리될 것으로 보입니다.



한편, 특검은 윤 전 대통령에게 사형 혹은 무기형 둘 중 하나를 구형할 걸로 전망되고 있습니다.



내란 우두머리 혐의에 대해 법으로 정한 형량이 사형, 무기징역, 무기금고밖에 없기 때문입니다.



30년 전 12·12 군사 반란과 관련해 내란 등 혐의로 기소됐던 전두환, 노태우 씨에 대해 당시 검찰은 각각 사형과 무기징역을 구형한 바 있습니다.



