"뒤통수에 근접 사격"…인권단체, 이란시위 여대생 피살에 경악

▲ 시위 중 총을 맞고 숨졌다는 23세 대학생 루비나 아미니안

이란 반정부 시위에 참여했던 23세 대학생이 지근거리에서 뒤통수에 총을 맞고 사망했다는 주장이 나왔습니다.11일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 노르웨이에 본부를 둔 인권단체 이란인권(IHR)은 테헤란 샤리아티대학에서 섬유·패션디자인을 전공하던 대학생 루비나 아미니안(23)이 지난 8일 정부의 시위 진압 도중 사망했다고 밝혔습니다.IHR은 성명에서 아미니안의 유족과 목격자들의 진술을 인용해 "아미니안이 뒤쪽 근거리에서 발사된 총탄에 머리를 맞았다"고 밝혔습니다.이 주장이 사실로 확인될 경우 이란 당국이 자국민을 상대로 '즉결 처형' 수준의 무력 진압을 이어가고 있다는 정황이 드러날 것으로 보입니다.아미니안은 이란 서부 쿠르디스탄주 마리반 출신 쿠르드족 여성으로, 아미니안의 어머니는 테헤란으로 상경해 수백구의 시신 사이에서 간신히 딸의 신원을 확인한 것으로 알려졌습니다.이후 아미니안의 가족은 집으로 돌아와 딸의 장례를 치르려 했으나 보안 당국이 집을 포위한 채 매장을 허가하지 않았으며, 아미니안의 시신을 인근 도로변에 묻도록 강요했다고 이 단체는 주장했습니다.IHR에 따르면 아미니안은 최근 이어진 유혈사태 속에서 드물게 신원이 파악된 사망자입니다.미국에 기반한 인권운동가통신(HRANA)은 이번 시위에서 시위대 505명을 포함해 최소 646명이 죽었고 1만700명이 체포된 것으로 추산했습니다.(사진=IHR 홈페이지 캡처, 연합뉴스)