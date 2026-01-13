[속보] 이 대통령, 일본 나라현으로 출발…오늘 한일 정상회담

▲ 한일 정상회담을 위해 일본 나라현을 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 13일 성남 서울공항 공군 1호기에서 환송객에게 인사하고 있다.

이미지 확대하기

이재명 대통령이 오늘(13일) 다카이치 사나에 일본 총리와 한일 정상회담을 위해 일본 나라현으로 출발했습니다.강훈식 대통령 비서실장, 정청래 민주당 대표 등이 서울공항에 나와 이 대통령 내외를 배웅했습니다.이 대통령과 다카이치 총리의 만남은 지난해 10월 경주APEC 정상회의, 남아공 G20 정상회의에 이어 세 번째 만남입니다.일본에 도착한 이후 이 대통령은 다카이치 총리의 고향인 나라현으로 이동해 단독 회담, 확대 회담에 이어 공동 언론 발표에 나섭니다.특히 중일 갈등이 격화되는 상황에서 열리는 이번 회담에서 두 정상이 어떤 대화를 나눌지 관심이 쏠립니다.양국 간 오랜 쟁점인 과거사 문제와 한국의 환태평양경제동반자협정 (CPTPP) 가입 문제도 회담 테이블에 오를 것으로 보입니다.회담이 끝난 뒤 두 정상은 만찬을 하며 친교의 시간을 가질 예정입니다.(사진=연합뉴스)