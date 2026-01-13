뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[속보] 이 대통령, 일본 나라현으로 출발…오늘 한일 정상회담

박예린 기자
작성 2026.01.13 09:45 조회수
[속보] 이 대통령, 일본 나라현으로 출발…오늘 한일 정상회담
▲ 한일 정상회담을 위해 일본 나라현을 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 13일 성남 서울공항 공군 1호기에서 환송객에게 인사하고 있다.

이재명 대통령이 오늘(13일) 다카이치 사나에 일본 총리와 한일 정상회담을 위해 일본 나라현으로 출발했습니다.

강훈식 대통령 비서실장, 정청래 민주당 대표 등이 서울공항에 나와 이 대통령 내외를 배웅했습니다.

한일 정상회담을 위해 일본 나라현을 방문하는 이재명 대통령이 13일 성남 서울공항에서 환송나온 마츠오 히로타카 주한일본대사관 총괄공사와 인사하고 있다.

이 대통령과 다카이치 총리의 만남은 지난해 10월 경주APEC 정상회의, 남아공 G20 정상회의에 이어 세 번째 만남입니다.

일본에 도착한 이후 이 대통령은 다카이치 총리의 고향인 나라현으로 이동해 단독 회담, 확대 회담에 이어 공동 언론 발표에 나섭니다.

특히 중일 갈등이 격화되는 상황에서 열리는 이번 회담에서 두 정상이 어떤 대화를 나눌지 관심이 쏠립니다.

양국 간 오랜 쟁점인 과거사 문제와 한국의 환태평양경제동반자협정 (CPTPP) 가입 문제도 회담 테이블에 오를 것으로 보입니다.

회담이 끝난 뒤 두 정상은 만찬을 하며 친교의 시간을 가질 예정입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
박예린 기자 사진
박예린 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지