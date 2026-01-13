뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[바로이뉴스] "'서부지법 폭동', 난 관련 없다" 전광훈, '영수증' 펄럭이며 15분 강변

신정은 기자
작성 2026.01.13 10:27 조회수
PIP 닫기
지난해 윤석열 전 대통령의 구속 직후 발생한 '서부지법 폭동'의 배후로 의심받는 전광훈 사랑제일교회 목사가 구속 갈림길에 섰습니다.

서울서부지법은 오늘(13일) 오전 10시 30분 특수공무집행방해 교사 등의 혐의로 구속영장이 청구된 전 목사의 구속 전 피의자 심문을 엽니다.

전 목사는 윤석열 전 대통령 지지자들을 부추겨 지난해 1월 19일 윤 전 대통령이 구속된 직후 영장을 발부한 서울서부지법에 난입해 집기를 부수고 경찰을 폭행하게 한 혐의를 받습니다.

앞서 이 사건을 수사해온 서울경찰청 안보수사과는 전 목사의 구속영장을 검찰에 신청했고, 서울서부지검은 이를 법원에 청구했습니다.

전 목사는 구속 심사에 출석하기에 앞서 10분 가량 기자회견을 가졌습니다.

전 목사는 이 자리에서 경찰로부터 자신이 서부지법 폭수증'을 받았다며 경찰의 수색증명서를 내보였는데, 하지만 이는 사무실과 자택 등을 압수수색한 결과 혐의 관련 증거물이 없었다는 증명일 뿐 전 목사가 무혐의라는 의미는 아닙니다.

자세한 내용 영상으로 확인하세요.

(구성 : 신정은, 영상편집 : 윤태호, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
신정은 기자 사진
신정은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지