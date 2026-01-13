피식대학, '아기맹수 전화번호' 언급 논란에…"문제 장면 삭제 조치"

이미지 확대하기

유튜브 채널 피식대학이 콘텐츠에서 넷플릭스 '흑백요리사'에 출연 중인 셰프와 관련한 발언에 대해 사과하고 문제 구간을 삭제 조치하겠다고 밝혔다.피식대학은 지난 12일 해당 영상 댓글을 통해 "본 콘텐츠에 출연하지 않은 셰프님 관련 언급으로 불편함을 드린 점 사과드린다"며 "해당 구간 삭제를 진행하려 했으나 시스템상 이유로 처리가 지연되고 있다. 최대한 빠르게 조치하겠다"고 공지했다. 해당 댓글은 고정 처리됐다.논란이 된 영상은 지난 11일 공개된 '나폴리 맛피아에게 흑백요리사 시즌 1 우승자가 누군지 묻다' 편이다. 해당 영상에는 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌1' 우승자 나폴리 맛피아(권성준)가 게스트로 출연해 정재형, 김민수, 이용주와 대화를 나눴다.영상 중 김민수는 '흑백요리사' 시즌2 출연으로 주목받은 흑수저 셰프 '아기맹수' 김시현을 언급하며 나폴리 맛피아에게 "아기맹수를 아느냐"고 물었고, 나폴리 맛피아는 "개인적으로는 모른다"고 말하자, "그의 전화번호는 모르냐"고 반문했다.나폴리 맛피아가 어이없어 하며 "그는 00년생"이라며 나이차이를 언급하자 1991년생인 김민수는 "뭐가 문제냐. 아기맹수 안녕. 난 어른 맹수다. 난 너 좋아하고 언제 한번 우리 같이 데이트하자. 그녀에게 데이트 신청하고 싶다"고 영어로 말했다.논란이 확산되자 피식대학 측은 문제의 해당 구간을 삭제하겠다며 진화에 나선 모습이다. 앞서 피식대학은 영양군 관련 콘텐츠 발언으로 논란이 되자 사과하고, 2년 연속 영양군 행사에 재능을 기부하며 인연을 이어가고 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)