검찰, 보복 발언 '부산 돌려차기' 가해자에 징역 3년 추가 구형

▲ 부산 돌려차기 사건 CCTV 장면

귀가하던 여성을 성폭행할 목적으로 무차별 폭행해 징역 20년을 확정받은 이른바 '부산 돌려차기' 사건의 가해자에게 검찰이 징역 3년을 추가로 구형했습니다.오늘(13일) 법조계에 따르면 부산지법 서부지원 형사1부(김주관 부장판사)는 최근 이 모 씨의 특정범죄가중처벌등에관한법률(보복 협박 등) 위반, 모욕, 강요 등 혐의 결심공판을 진행했습니다.검찰은 이 씨에게 징역 3년을 선고해달라고 재판부에 요청했습니다.이 씨는 돌려차기 사건으로 수감된 이후 2023년 2월 동료 재소자이자 유튜버인 A씨 등에게 돌려차기 사건 피해자 김 모 씨를 폭행하고 죽이겠다는 보복성 발언을 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.이밖에 전 여자친구에게 협박 편지를 보내고, 같은 방 재소자에게 접견 구매물 반입을 강요한 혐의도 받습니다.그동안 이 씨는 재판기일을 여러 차례 변경했고, 법정에 불출석해 재판을 지연시켰습니다.그는 최후 변론에서 "피해자에게 사죄의 말씀을 전한다. 어떠한 보복을 하거나 실행할 이유도 마음도 전혀 없다"고 말했습니다.재판부는 선고기일을 오는 2월 12일로 정했습니다.이 씨는 2022년 5월 22일 부산 부산진구의 주택가에서 김 씨를 성폭행하려는 목적으로 뒤쫓아가 폭행했고, 2023년 9월 대법원에서 징역 20년을 확정받아 복역 중입니다.(사진=연합뉴스TV제공, 연합뉴스)