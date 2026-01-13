뉴스
장동혁·이준석 "민주 공천 뇌물 특검 반드시 추진"

김형래 기자
▲ 국민의힘 장동혁 대표(오른쪽)와 개혁신당 이준석 대표가 13일 국회 국민의힘 당 대표 회의실에서 만나 악수하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표와 개혁신당 이준석 대표가 더불어민주당의 공천 헌금 의혹에 대한 특검법 추진을 논의하기 위해 만났습니다.

이 대표는 오늘(13일) 국회에서 열린 양당 대표 회동에서 "정치와 사법 제도를 망가뜨리는 거악 앞에서는 공조가 필요하다고 판단했다"며 "지금은 부패한 권력을 지적해야 할 때"라고 강조했습니다.

이 대표는 또 조국 조국혁신당 대표가 자신의 회동 제안을 거절한 데 대해 "국민들이 지난 총선에서 조국혁신당에 표를 주신 이유는 부패한 권력에 맞서 싸우라고 주신 것"이라며, "이대로 간다면 조국혁신당은 민주당의 종속 정당이 될 수밖에 없다"라고 비판했습니다.

장 대표도 "조국 대표가 이 자리에 함께하지 못한 것에 대해 다시 한 번 안타깝고 아쉽다는 말씀을 드린다"며, "야당이 야당 역할을 제대로 하지 못한다면 그것은 스스로 국민들을 배신하는 거라고 생각한다"고 지적했습니다.

이어 "이준석 대표와 제가 이 자리에 모인 이유는 반드시 대장동 항소 포기 경위 규명과 통일교 특검, 그리고 공천 뇌물 특검을 꼭 이뤄내야 하기 때문"이라며 "반드시 결실을 만들어내는 자리가 됐으면 좋겠다"고 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
