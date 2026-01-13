장동혁·이준석 "민주 공천 뇌물 특검 반드시 추진"

▲ 국민의힘 장동혁 대표(오른쪽)와 개혁신당 이준석 대표가 13일 국회 국민의힘 당 대표 회의실에서 만나 악수하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표와 개혁신당 이준석 대표가 더불어민주당의 공천 헌금 의혹에 대한 특검법 추진을 논의하기 위해 만났습니다.이 대표는 오늘(13일) 국회에서 열린 양당 대표 회동에서 "정치와 사법 제도를 망가뜨리는 거악 앞에서는 공조가 필요하다고 판단했다"며 "지금은 부패한 권력을 지적해야 할 때"라고 강조했습니다.이 대표는 또 조국 조국혁신당 대표가 자신의 회동 제안을 거절한 데 대해 "국민들이 지난 총선에서 조국혁신당에 표를 주신 이유는 부패한 권력에 맞서 싸우라고 주신 것"이라며, "이대로 간다면 조국혁신당은 민주당의 종속 정당이 될 수밖에 없다"라고 비판했습니다.장 대표도 "조국 대표가 이 자리에 함께하지 못한 것에 대해 다시 한 번 안타깝고 아쉽다는 말씀을 드린다"며, "야당이 야당 역할을 제대로 하지 못한다면 그것은 스스로 국민들을 배신하는 거라고 생각한다"고 지적했습니다.이어 "이준석 대표와 제가 이 자리에 모인 이유는 반드시 대장동 항소 포기 경위 규명과 통일교 특검, 그리고 공천 뇌물 특검을 꼭 이뤄내야 하기 때문"이라며 "반드시 결실을 만들어내는 자리가 됐으면 좋겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)