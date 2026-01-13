뉴스
길 곳곳 빙판·살얼음 출근길 '조심'…낮에도 아침만큼 추워

유영규 기자
작성 2026.01.13 08:11
길 곳곳 빙판·살얼음 출근길 '조심'…낮에도 아침만큼 추워
▲ 눈이 내린 12일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 제설작업이 이뤄지고 있다.

지난 주말부터 눈비가 이어진 가운데 오늘(13일) 아침 영하권에 든 지역이 많아 길 곳곳이 빙판으로 변하고 도로에 살얼음이 끼었으니 조심해야 합니다.

강원내륙·산지와 충북북부, 경북북동산지 등엔 오늘 새벽까지 눈이 내렸습니다.

이런 가운데 아침 수도권과 강원내륙·산지는 기온이 -5도를 밑도는 등 영하의 추위가 이어졌습니다.

오전 7시 주요 도시 기온은 서울 -2.4도, 인천 -2.7도, 대전 1.3도, 광주 3.5도, 대구 3.1도, 울산 5.9도, 부산 6.6도입니다.

다만 오늘 아침 기온은 예년 이맘때 아침 기온에 견줘선 높았는데, 낮부터는 기온이 평년기온보다 다소 낮은 수준이 되겠습니다.

오늘 전국 낮 최고기온은 -7∼8도로 아침에 견줘 기온이 크게 오르지 않겠습니다.

낮부터 추워지는 이유는 중국 산둥반도 쪽에서 동진하는 고기압 가장자리를 타고 찬 북서풍이 불어 들기 때문입니다.

추위는 14일 아침 한층 심해질 전망으로 14일 대부분 지역 아침 기온이 13일보다 5∼8도, 강원내륙·강원산지·충북·경북내륙은 10도 안팎 낮아질 전망입니다.

14일 아침 최저기온은 -15∼-2도, 낮 최고기온은 -2∼11도일 것으로 예상됩니다.

전국적으로 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎의 강풍이 불면서 추위를 부추기겠습니다.

특히 충남서해안과 강원산지·동해안, 경북북동산지·동해안, 제주 등 강풍특보가 내려진 지역들은 13일 오후까지 순간풍속이 시속 70㎞(산지는 90㎞) 이상일 정도로 바람이 거세게 불겠습니다.

바다의 경우 서해중부앞바다에 오늘 오후, 서해먼바다·남해서부먼바다·제주해상은 오늘 밤, 동해중부앞바다와 남해동부먼바다는 14일 새벽, 동해먼바다는 14일 오전까지 바람이 시속 35∼65㎞(9∼18㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼4.0ｍ(동해먼바다는 최대 5.0ｍ 이상)로 높게 일겠으니 유의해야 합니다.

서해남부앞바다와 경북앞바다도 각각 오늘 새벽과 오전부터 풍랑이 거칠어지겠으니 항해나 조업을 계획 중이면 최신 기상 정보를 확인할 필요가 있겠습니다.

(사진=연합뉴스)
(사진=연합뉴스)
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
