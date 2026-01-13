LIV 골프 아이언 헤즈, '코리안 골프 클럽'으로 팀명 변경

▲ 코리안 골프 클럽 상징

LIV 골프에서 활약하던 아이언 헤즈(Iron Heads) 골프클럽이 팀 이름을 '코리안 골프 클럽'으로 변경했다고 밝혔습니다.LIV 골프의 국내 미디어 관련 업무를 대행하는 스포츠닷은 "이번 팀명 변경은 글로벌 골프 문화에서 확대되고 있는 한국의 영향력과 현대 골프에 대한 새로운 비전을 반영하는 것"이라고 설명했습니다.지난 시즌 아이언 헤즈 골프클럽은 한국 국적 최초의 LIV 골프 선수였던 장유빈과 교포 선수 케빈 나(미국), 대니 리(뉴질랜드) 등이 팀을 구성했습니다.2026시즌에는 장유빈이 한국프로골프(KPGA) 투어 복귀를 선언했기 때문에 선수단 구성에 변화가 불가피합니다.코리안 골프 클럽은 새 시즌 선수 구성에 대해서는 따로 언급하지 않았습니다.어제 LIV 골프 프로모션에서는 국내 KPGA 투어에서 활약한 교포 선수 이태훈(캐나다)과 미국프로골프(PGA) 투어 통산 3승의 앤서니 김(미국)이 2026시즌 출전권을 획득했습니다.또 장유빈의 LIV 골프 진출 이후 꾸준히 한국 국적 선수 추가 영입설이 나돌았던 만큼 새로운 선수가 2026시즌 LIV 골프에서 뛸 가능성도 있습니다.지난 시즌 아이언 헤즈 골프클럽에는 케빈 나, 대니 리, 장유빈 외에 가즈마 지니치로(일본)가 팀을 구성했습니다.코리안 골프 클럽은 팀 상징도 새로 발표했습니다.코리안 골프 클럽은 "한국의 역사와 전통에서 강인함, 보호, 회복력을 상징하는 존재로 존경받아온 백호를 중심으로 팀의 새로운 비주얼 아이덴티티를 구성했다"고 설명했습니다.또 원형 엠블럼에는 무궁화를 주요 디자인 요소로 활용했습니다.코리안 골프 클럽 마틴 김 단장은 "지난해 LIV 골프 코리아 대회에 현장을 찾은 수천 명의 젊은 팬들이 보여준 에너지는 매우 인상적이었다"며 "코리안 골프 클럽은 한국과 전 세계의 한국인을 잇는 새로운 골프 문화를 대표하는 브랜드"라고 말했습니다.(사진=LIV 골프 제공, 연합뉴스)