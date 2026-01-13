춥고 건조한 날씨 계속…낮 기온도 평년보다 낮아

화요일인 오늘(13일) 전국 대부분 지역에 건조하고 추운 날씨가 이어지는 가운데 강원내륙·산지 등에는 눈이 내리겠습니다.



이날 아침 기온은 수도권과 강원 내륙·산지를 중심으로 영하 5도 이하가 되겠고 낮 기온도 평년보다 낮겠습니다.



이날 오전 5시 현재 기온은 서울 -0.9도, 인천 -1.2도, 수원 0.1도, 춘천 -6.5도, 강릉 3.9도, 청주 3.1도, 대전 3.2도, 전주 3.5도, 광주 4.5도, 제주 9.8도, 대구 2.5도, 부산 7.2도, 울산 7.4도, 창원 6.6도 등입니다.



낮 기온은 전국적으로 -7∼8도로, 평년보다 낮겠습니다.



새벽 시간대 강원 내륙·산지와 충북북부, 경북북동산지, 충북 중·남부, 경남서부내륙, 제주도에는 눈이 내리는 곳이 있겠습니다.



낮까지는 충남 서해안과 전라 서해안에 0.1mm 미만의 빗방울이나 0.1cm 미만의 눈이 날리겠습니다.



예상 적설량은 강원 내륙·산지 1~3cm이고, 예상 강수량은 강원내륙·산지 1mm 안팎입니다.



최근 눈이 내려 쌓인 지역에서는 낮 동안 녹은 눈이 밤사이 다시 얼면서 빙판길이나 도로 살얼음이 되는 곳이 있겠으니 교통과 보행자 안전에 유의해야 합니다.



하늘은 전국 대부분 지역에 구름 많다가 차차 맑아지겠으나 충남권과 전라권은 가끔 구름이 많겠습니다.



또 건조특보가 발효된 강원 동해안과 경상권을 중심으로 대기가 매우 건조하겠고 그 밖의 지역도 건조한 곳이 있겠으니

산불이나 각종 화재 예방에 유의해야 합니다.



바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠습니다.



해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다의 파고는 동해 1.5∼5.5m, 서해 1.0∼3.5m, 남해 1.0∼4.0m로 예상됩니다.