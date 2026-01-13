내일 '그린란드 담판' 예정…"결정적 순간"

<앵커>



미국이 그린란드를 차지하겠단 입장을 굽히지 않고 있는 가운데 미국과 덴마크, 그린란드가 이 문제를 놓고 내일(14일) 공식 회동을 합니다. 그린란드가 절대 받아들일 수 없단 입장을 고수하고 있어서 회담의 내용과 결과에 관심이 쏠리고 있습니다.



파리에서 권영인 특파원입니다.



<기자>



현지시간으로 내일 미국 워싱턴에서 덴마크와 그린란드, 미국 정부 대표단이 회동할 예정입니다.



미국 측은 마코 루비오 국무장관이, 덴마크와 그린란드도 외무장관이 각각 대표로 참석할 것으로 보입니다.



구체적인 시간 등은 아직 공개되진 않았지만, 그린란드 병합 문제를 두고 덴마크 측이 가장 강하게 반대 입장을 표명할 것으로 예상됩니다.



회담에 앞서 프레데릭센 덴마크 총리는 덴마크가 운명의 갈림길에 서 있다며 단호하게 반대 입장을 지켜내야 한다고 강조했습니다.



[메테 프레데릭센/덴마크 총리 : 그린란드 병합을 막기 위해 그 무엇이든 할 것입니다. 저는 민주주의와 국제사회 규범을 믿습니다.]



그린란드 정부도 어제 성명을 내고 미국이 그린란드를 장악하고 싶다는 의사에 대해 어떤 경우도 받아들일 수 없는 일이라며 반대 입장을 재확인했습니다.



또한, 그린란드의 안보는 미국의 보호가 아니라 나토 체제 아래서 지켜져야 한다고 강조했습니다.



유럽 국가들도 미국이 제기하는 북극 안보 우려를 해소하기 위해 그린란드에 경비 병력을 배치하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다.



트럼프 미국 대통령은 미국은 그린란드를 사용하는 게 아니라 소유하고 싶다며 기존 입장을 고수했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 지금 우리가 이야기하고 있는 건 그린란드 임대도 아니고 단기간 사용도 아니고 획득을 말하는 겁니다. 우리는 소유에 대해서 이야기하고 있어요.]



하지만, 트럼프 대통령도 대화로 풀겠다는 의지를 분명히 밝힌 만큼 내일로 예정된 그린란드 담판이 사태 해결의 실마리를 찾을 수 있을지 주목됩니다.



