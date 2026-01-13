'김병기 제명' 처분 의결…"즉시 재심 청구"

<앵커>



강선우 의원의 공천헌금을 받았단 의혹을 묵인했단 걸 포함해, 여러 비위 의혹에 휩싸인 김병기 의원이 민주당 윤리심판원에서 제명을 의결받았습니다. 당 차원의 최고 수위 징계인데, 김 의원은 즉시 재심을 청구하겠다고 밝혔습니다.



박재연 기자입니다.



<기자>



지난달 30일 원내대표직을 사퇴한 민주당 김병기 의원에 대해 당 윤리심판원이 9시간 넘게 징계 여부를 심의한 끝에 제명 처분을 결정했습니다.



[한동수/민주당 윤리심판원장 : 사안의 중대성 등을 종합적으로 고려하여 심의 안건에 대해서 제명 처분을 의결했습니다.]



당 윤리심판원은 김 의원이 대한항공으로부터 호텔 숙박 초대권을 받은 의혹, 쿠팡 대표를 만나 고가의 식사를 제공받은 점 등이 제명 결정 사유에 포함됐다고 밝혔습니다.



김 의원의 공천헌금 수수 및 묵인 의혹 관련 내용 일부도 징계 사유에 포함된 걸로 파악됐습니다.



어제 오후 2시부터 민주당사에서 진행된 심의에서 김 의원은 지난 2022년 강선우 의원이 김경 서울시의원으로부터 1억 원을 받았단 말을 듣고도 공천과정에서 이를 묵인했단 의혹을 포함해, 배우자의 업무추진비 사적 유용에 대한 증거인멸 의혹 등에 대해 소명한 걸로 알려졌습니다.



[김병기/민주당 전 원내대표 : 충실하게 소명했습니다.]



김 의원 측은 징계사유가 발생한 날로부터 3년이 지나면 징계하지 못한다는 당의 규정을 근거로 일부 의혹은 징계 시효가 이미 지났단 주장도 편 것으로 알려졌습니다.



하지만, 윤리심판원은 징계 시효가 지나지 않은 징계 사유들만으로도 제명 처분에 해당한다고 판단했습니다.



민주당은 내일 최고위에서 윤리심판원의 징계 결과를 정식으로 보고 받을 예정입니다.



김 의원은 페이스북을 통해 "즉시 재심을 청구하겠다"며 "의혹이 사실이 될 수는 없다"고 밝혔습니다.



재심을 청구할 경우 다시 중앙당 윤리심판원이 60일 이내에 재심 인용 여부를 결정하게 됩니다.



