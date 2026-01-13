뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

조인성·박정민, '휴민트'서 류승완 감독과 재회

SBS 뉴스
작성 2026.01.13 08:25 조회수
PIP 닫기
배우 조인성, 박정민 씨가 신작 휴민트로 류승완 감독과 다시 호흡을 맞췄습니다.

류승완 감독은 두 배우가 이번 영화의 출발점이라고 말했습니다.

[조 과장, 정보원이 희생된 게 처음인가?]

휴민트는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 사람들이 만나 격돌하는 액션 영화입니다.

국정원 요원 조 과장이 희생된 정보원의 단서를 쫓아 블라디보스토크로 향하면서 이야기가 펼쳐집니다.

조 과장 역을 맡은 조인성 씨는 이국적인 풍경과 배우들의 각기 다른 액션이 돋보이는 영화라고 소개했습니다.

조인성 씨는 모가디슈, 밀수에 이어 류승완 감독과 세 번째로 호흡을 맞췄고요, 북한 국가보위성 조장 박건을 연기한 박정민 씨는 밀수에 이어 류 감독과 두 번째 만남입니다.

감독은 밀수 촬영이 끝나고 두 사람을 전면에 내세워 영화를 찍고 싶단 생각이 강하게 들었다고 합니다.

두 배우가 스크린에서 매력을 한껏 뽐내게 하고 싶었다면서, 배역 이름도 두 배우의 성을 따 정했다고 설명했습니다.

(화면출처 : 잇츠뉴 It'sNEW)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지