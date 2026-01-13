뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

49세로 별이 된 천재 침팬지…'아이'가 남긴 건

SBS 뉴스
작성 2026.01.13 08:23 조회수
PIP 닫기
찰나의 순간 숫자를 통째로 외웠던 일본의 천재 침팬지가 세상을 떠났다는 소식이 전해졌습니다.

차례대로 화면 속 숫자를 누르는 침팬지.

정말 숫자 개념을 제대로 이해하고 하는 행동 같죠.

숫자를 즉각적으로 기억하는 능력이 인간보다 뛰어나 화제를 모았던 천재 침팬지 '아이'입니다.

1977년 일본 교토대 영장류연구소 입소 직후부터 인류 진화의 수수께끼를 풀 핵심 파트너로 활약했는데요.

단순한 암기 기능을 넘어 한자 인식과 피아노 연주 등 고도의 인지 능력을 발휘하며 동물에게도 마음이 있다는 사실을 학술적으로 입증했다고 하네요.

이렇게 반세기 가깝게 인간과 함께한 아이는 최근 연구진이 지켜보는 가운데 평온하게 49살의 나이로 숨을 거뒀는데요.

사인은 다발성 장기 부전이었는데, 연구진은 아이가 남긴 연구 성과가 앞으로도 영장류 인지 연구와 인간 심리 진화 연구에 큰 영향을 미칠 것이라고 밝혔습니다.

(화면출처 : 유튜브 @kazup552, @TheFriendsAndAi, @JapanUnseen12)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지