"4분 늦어서" 다음 날 주문 취소…사장님 '허탈'

SBS 뉴스
작성 2026.01.13
먼저 음식 배달을 다 했는데 다음 날 주문 취소 처리가 됐다는 사연인데요. 왜 취소가 된 건가요?

광주에서 타코야키 배달 전문점을 운영하는 A 씨는 가게 문을 열자마자 울린 알람에 깜짝 놀랐습니다.

전날 오후 이미 배달이 완료된 주문이 다음 날 '주문 취소'로 처리됐기 때문입니다.

당황한 A 씨는 곧바로 배달 플랫폼 고객센터에 문의했고, "배달이 지연돼 고객이 취소를 요청했다"는 답변을 들었다는데요.

얼마나 늦었는지 묻자 플랫폼 측이 밝힌 지연 시간은 단 4분이었습니다.

음식을 다 먹고 환불을 받은 건지, 그렇지 않다면 음식을 회수한 건지 물었지만 규정상 알려줄 수 없다는 답만 들었다고 허탈해했습니다.

사연이 알려지자 누리꾼들은 "4분 지연으로 하루 뒤 취소는 과하다", "자영업자만 손해 본다"는 비판이 이어졌는데요.

논란이 커지자 배달 플랫폼 측은 "배달 서비스 지연 같이 음식점 귀책사유가 아닌 경우에는 음식점 측이 환급을 신청하면 피해금액을 돌려줄 것"이라고 해명했습니다.

(화면 출처 : 온라인 커뮤니티 '보배드림')
