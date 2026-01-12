여자농구 우리은행, 3연승 신바람…꼴찌 신한은행은 8연패

▲ 우리은행 이민지

여자농구 아산 우리은행이 꼴찌 인천 신한은행을 8연패로 몰아넣고 3연승 신바람을 냈습니다.우리은행은 12일 인천도원체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 정규리그 원정 경기에서 신한은행을 70-55로 꺾었습니다.올스타 휴식기 이후 열린 첫 경기에서 3연승 휘파람을 분 4위 우리은행은 8승 7패를 기록, 공동 2위 부산 BNK와 청주 KB(이상 8승 6패)를 반 경기 차로 바짝 추격했습니다.꼴찌 신한은행은 8연패 수렁에 빠졌고, 12패(2승)째를 당했습니다.우리은행은 1쿼터에서만 3점포 2개를 포함해 홀로 10점을 쓸어 담은 오니즈카 아야노를 앞세워 공격에 나섰고, 수비에서도 스틸 5개로 상대 흐름을 끊으며 경기를 주도해 나갔습니다.2쿼터엔 유기적인 패스로 신한은행의 수비를 완벽히 따돌리며 슛 찬스를 만들어냈고, 3점포 2개를 꽂아 넣은 이민지를 필두로 외곽포 5개를 집중하며 성큼성큼 달아났습니다.45-20으로 크게 앞선 채 전반을 마친 우리은행은 3쿼터 리바운드에서 9-17로 크게 밀리면서 신한은행의 추격을 다소 허용했습니다.17점 차 리드를 안고 시작한 마지막 쿼터에서는 강계리의 3점포로 다시 20점 차로 달아났고, 경기 종료 4분 43초 전 이민지와 3분 17초 전 아야노의 외곽포로 승부를 완전히 갈랐습니다.우리은행에서는 이민지가 3점포 4개를 포함해 16점으로 펄펄 날았고, 에이스 김단비는 12점 14리바운드 8어시스트로 트리플더블급 활약을 펼쳤습니다.이명관(14점)과 아야노(13점)도 팀 승리에 힘을 보탰습니다.신한은행에서는 미마 루이(16점 11리바운드), 신이슬(10점 10리바운드)이 더블더블을 작성했고 김진영이 14점 9리바운드로 분전했습니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)