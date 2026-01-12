송교창·허웅 복귀한 프로농구 KCC, 소노 잡고 6연패 탈출

▲ 송교창

▲ 정성우

핵심 멤버 송교창과 허웅이 복귀한 프로농구 부산 KCC가 6연패에서 탈출했습니다.KCC는 12일 부산사직체육관에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 홈 경기에서 고양 소노를 96-90으로 꺾었습니다.6연패 수렁에 빠졌던 KCC는 모처럼 승전고를 울려 17승 14패를 기록했습니다.4위 서울 SK를 반 경기 차로 쫓는 5위를 유지했습니다.소노는 연패에 빠졌고, 20패(11승)째를 당해 이날 선두 창원 LG를 잡은 대구 한국가스공사와 공동 7위가 됐습니다.KCC는 전반전 숀 롱과 김동현을 앞세워 골 밑 우위를 점하는 한편 적극적으로 페인트존을 활용해 슛 성공률을 높였고, 상대 실책을 놓치지 않고 득점으로 연결하며 공격을 이어갔습니다.수비에서는 3점슛 1위를 달리는 소노의 외곽을 봉쇄하며 47-38로 전반을 마쳤습니다.KCC는 3쿼터에서도 소노(6개)의 두 배가 넘는 13개의 리바운드를 잡아내며 공격 기회를 늘렸습니다.여기에 지난해 11월 20일 이후 약 두 달 만에 발목 부상을 털어내고 복귀한 송교창이 외곽포 3개를 쏘아 올린 덕에 75-62로 앞선 채 마지막 쿼터에 들어섰습니다.10점 안팎 격차를 유지하던 KCC는 경기 종료 5분 14초를 남기고 신인 윤기찬의 3점포로 13점 차를 만들어 승부의 추를 기울였습니다.경기 막판 소노의 맹추격을 받은 KCC는 경기 종료 1분 10초 전 윤기찬의 레이업으로 한숨을 돌렸고, 25.9초 전 롱의 덩크로 6점 차를 만들어 승리에 쐐기를 박았습니다.대구체육관에서는 대구 한국가스공사가 선두 창원 LG를 80-72로 제압하고 연승을 달렸습니다.11승 20패를 쌓은 한국가스공사는 소노와 함께 공동 7위가 됐습니다.연승을 이어가지 못한 1위 LG는 22승 9패가 됐습니다.전반을 44-39로 앞선 한국가스공사는 3쿼터에서 LG의 필드골을 단 3개로 봉쇄하며 격차를 벌렸습니다.마지막 쿼터에서 종료 4분여를 남겨두고 LG의 추격을 받아 6점 차로 쫓겼으나 신승민과 정성우의 3점포로 위기를 탈출했고, 경기 종료 57초 전 샘조세프 벨란겔의 득점으로 10점 차를 만들어 승리를 확정했습니다.한국가스공사의 정성우는 3점포 4개를 포함해 20점, 라건아는 3점포 3개를 포함한 15점과 7리바운드로 활약했습니다.LG에서는 양준석(18점)과 마이클 에릭(15점)이 분전했습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)