송교창·허웅 복귀한 프로농구 KCC, 소노 잡고 6연패 탈출

▲ 송교창
핵심 멤버 송교창과 허웅이 복귀한 프로농구 부산 KCC가 6연패에서 탈출했습니다.
KCC는 12일 부산사직체육관에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 홈 경기에서 고양 소노를 96-90으로 꺾었습니다.
6연패 수렁에 빠졌던 KCC는 모처럼 승전고를 울려 17승 14패를 기록했습니다.
4위 서울 SK를 반 경기 차로 쫓는 5위를 유지했습니다.
소노는 연패에 빠졌고, 20패(11승)째를 당해 이날 선두 창원 LG를 잡은 대구 한국가스공사와 공동 7위가 됐습니다.
KCC는 전반전 숀 롱과 김동현을 앞세워 골 밑 우위를 점하는 한편 적극적으로 페인트존을 활용해 슛 성공률을 높였고, 상대 실책을 놓치지 않고 득점으로 연결하며 공격을 이어갔습니다.
수비에서는 3점슛 1위를 달리는 소노의 외곽을 봉쇄하며 47-38로 전반을 마쳤습니다.
KCC는 3쿼터에서도 소노(6개)의 두 배가 넘는 13개의 리바운드를 잡아내며 공격 기회를 늘렸습니다.
여기에 지난해 11월 20일 이후 약 두 달 만에 발목 부상을 털어내고 복귀한 송교창이 외곽포 3개를 쏘아 올린 덕에 75-62로 앞선 채 마지막 쿼터에 들어섰습니다.
10점 안팎 격차를 유지하던 KCC는 경기 종료 5분 14초를 남기고 신인 윤기찬의 3점포로 13점 차를 만들어 승부의 추를 기울였습니다.
경기 막판 소노의 맹추격을 받은 KCC는 경기 종료 1분 10초 전 윤기찬의 레이업으로 한숨을 돌렸고, 25.9초 전 롱의 덩크로 6점 차를 만들어 승리에 쐐기를 박았습니다.
대구체육관에서는 대구 한국가스공사가 선두 창원 LG를 80-72로 제압하고 연승을 달렸습니다.
11승 20패를 쌓은 한국가스공사는 소노와 함께 공동 7위가 됐습니다.
연승을 이어가지 못한 1위 LG는 22승 9패가 됐습니다.
전반을 44-39로 앞선 한국가스공사는 3쿼터에서 LG의 필드골을 단 3개로 봉쇄하며 격차를 벌렸습니다.
▲ 정성우
마지막 쿼터에서 종료 4분여를 남겨두고 LG의 추격을 받아 6점 차로 쫓겼으나 신승민과 정성우의 3점포로 위기를 탈출했고, 경기 종료 57초 전 샘조세프 벨란겔의 득점으로 10점 차를 만들어 승리를 확정했습니다.
한국가스공사의 정성우는 3점포 4개를 포함해 20점, 라건아는 3점포 3개를 포함한 15점과 7리바운드로 활약했습니다.
LG에서는 양준석(18점)과 마이클 에릭(15점)이 분전했습니다.
(사진=KBL 제공, 연합뉴스)
