프랑스 제약사, 맹독성 리신 해독제 최초 개발 상용화

▲ 약물, 주사, 독극물 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

프랑스의 한 중소기업이 치명적 독소이자 주요 생물 테러 위협 요소 중 하나인 리신(Ricin) 해독제를 세계 최초로 개발해 상용화했다고 현지 매체 BFM TV가 보도했습니다.프랑스 리옹의 바이오제약사 파벤테크는 다년간의 연구 끝에 '리시메드'라는 리신 해독제를 개발해 지난 5일 당국의 시장 출시 승인을 받았습니다.리신 섭취 후 4∼6시간 안에 투여하면 효과를 내는 치료제입니다.리신은 피마자(아주까리) 식물 씨앗에서 추출되는 맹독성 물질로, 0.001g의 소량으로도 죽음에 이를 수 있습니다.독성이 있는 리신을 복용하거나 흡입·투약할 경우 수 시간∼수일 안에 호흡 곤란, 고열, 구토, 설사, 장기 손상 등 증상에 시달리다 사망합니다.과거 공산권에서 반체제 인사를 암살할 때 주로 사용된 물질입니다.2018년과 2020년 도널드 트럼프 행정부 1기 땐 백악관을 비롯해 행정부 구성원들을 겨냥해 리신 소포가 발송된 적도 있습니다.이런 독성 때문에 미국 질병통제예방센터 CDC는 리신을 생물테러 위협 물질 B군(2군)으로 분류하고 있습니다.프랑스 연구진은 공기 중 리신 살포를 통한 생물 테러 공격을 우려해 2016년부터 해독제를 개발해 왔습니다.보건부와 국방부는 공동 성명에서 "이번 성과가 공공 및 민간, 군, 보건 분야 공동 노력의 결실"이라며, "생물치료 분야에서 프랑스의 선도적 위치를 입증한다"고 환영했습니다.프랑스 국방·국가안보 사무총국의 한 관계자는 언론에 리신 테러 가능성은 매우 현실적 위협이라며 이번 해독제 개발은 "보건 분야 라팔 전투기를 개발한 셈"이라고 자평했습니다.