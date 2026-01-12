장동혁-이준석, 내일 회동…공천헌금·통일교 특검법 논의

▲ 장동혁, 이준석

국민의힘 장동혁 대표와 개혁신당 이준석 대표가 내일 아침 만나 특검법 공조 방안을 논의합니다.장 대표와 이 대표는 내일(13일) 오전 8시쯤 국회에서 만난다고 박성훈 국민의힘 수석대변인이 전했습니다.양측은 통일교의 정치권 로비 의혹을 밝혀낼 특검법과 더불어민주당 김병기 전 원내대표와 제명된 강선우 의원 등이 연루된 공천헌금 의혹을 규명할 특검법이 필요하다고 보고 있습니다.이 대표는 전날 장 대표와 조국혁신당 조국 대표에게 특검법 논의를 위한 야3당 연석회담을 제안한 바 있습니다.장 대표는 즉각 "조건 없이 수용한다"고 공개적으로 화답했지만, 조 대표는 대변인실 입장문 발송 형태로 거부 의사를 전했습니다.장 대표는 이날 KBS1TV '사사건건'에 출연해 "조국 대표는 여기에 소극적인 입장을 보이는 것 같다"며 "계속 이러다가 증거는 사라지고 경찰 수사는 제대로 이뤄지지 않을 것이기에 이준석 대표만이라도 최대한 빨리 만나 어떻게 이 문제를 풀어갈지 논의하겠다"고 말했습니다.특검법 통과를 위해 이 대표와 공동 단식 투쟁을 할 의향이 있냐는 질문에 "지금 말씀하신 특단의 조치까지 포함해 어떻게 연대할지 빠르게 논의하려고 한다"고 답했습니다.