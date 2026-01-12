뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

장동혁-이준석, 내일 회동…공천헌금·통일교 특검법 논의

박찬범 기자
작성 2026.01.12 18:39 조회수
장동혁-이준석, 내일 회동…공천헌금·통일교 특검법 논의
▲ 장동혁, 이준석

국민의힘 장동혁 대표와 개혁신당 이준석 대표가 내일 아침 만나 특검법 공조 방안을 논의합니다.

장 대표와 이 대표는 내일(13일) 오전 8시쯤 국회에서 만난다고 박성훈 국민의힘 수석대변인이 전했습니다.

양측은 통일교의 정치권 로비 의혹을 밝혀낼 특검법과 더불어민주당 김병기 전 원내대표와 제명된 강선우 의원 등이 연루된 공천헌금 의혹을 규명할 특검법이 필요하다고 보고 있습니다.

이 대표는 전날 장 대표와 조국혁신당 조국 대표에게 특검법 논의를 위한 야3당 연석회담을 제안한 바 있습니다.

장 대표는 즉각 "조건 없이 수용한다"고 공개적으로 화답했지만, 조 대표는 대변인실 입장문 발송 형태로 거부 의사를 전했습니다.

장 대표는 이날 KBS1TV '사사건건'에 출연해 "조국 대표는 여기에 소극적인 입장을 보이는 것 같다"며 "계속 이러다가 증거는 사라지고 경찰 수사는 제대로 이뤄지지 않을 것이기에 이준석 대표만이라도 최대한 빨리 만나 어떻게 이 문제를 풀어갈지 논의하겠다"고 말했습니다.

특검법 통과를 위해 이 대표와 공동 단식 투쟁을 할 의향이 있냐는 질문에 "지금 말씀하신 특단의 조치까지 포함해 어떻게 연대할지 빠르게 논의하려고 한다"고 답했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
박찬범 기자 사진
박찬범 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지