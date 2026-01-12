맨 먼저 불펜피칭…'시간을 거스르는' 노경은

<앵커>



야구 대표팀의 41살 최고참 노경은 투수가 사이판 전지훈련에서 가장 먼저 마운드에서 던지는 '불펜 피칭'을 소화했습니다. 조카뻘인 후배들을 이끌고 17년 만의 8강 진출에 앞장서겠다는 각오를 밝혔습니다.



현지에서 배정훈 기자입니다.



<기자>



일반적으로 투수들이 첫 불펜 피칭까지 2주 가까이 남았을 시점인 1월 초에, 41살 최고참 노경은이 대표팀 투수진에서 가장 먼저 불펜 피칭에 나섭니다.



류지현 감독부터 코칭스태프가 총출동해 30개의 공을 던진 노경은의 컨디션을 체크하며 만족감을 드러냈습니다.



[김광삼/투수코치 : 아~좋다 아름답다!]



[류지현/감독 : 80%로 던진다며?]



[노경은/WBC 대표팀 투수 : 시즌이 끝나도 계속 그 감을 유지하고 싶어서 계속 근력 운동하고 그런 걸 꾸준히 좀 이렇게 유지를 해 왔어요.]



마흔을 넘긴 지난 두 시즌 동안 최고령 홀드왕 기록을 연거푸 경신한 노경은은 2013년 WBC 이후 무려 13년 만에 태극마크를 달 기회를 잡았습니다.



[노경은/WBC 대표팀 투수 : 저도 전혀 생각지도 않고 있었는데요. 솔직히 (WBC에) 너무 나가고 싶었는데요. 뽑혀서 '나와라' 그러면 나가고 '던져라' 하면 던지고 저는 그게 제일 편합니다.]



국내 최고 수준인 '명품 포크볼'을 비롯한 자신의 기술을 조카뻘 후배들에게 다 전수해 줄 생각입니다.



[노경은/WBC 대표팀 투수 : 포크볼에 관해서 물어보는 후배가 있고요. 뭐 물어볼 때마다 '꿀팁' 이런 거 이제 다 얘기하고 있습니다.]



맏형 노경은의 시간은 거꾸로 흐릅니다.



이제 다가올 WBC에서 노경은은 다시 한번 힘찬 날갯짓을 펼치겠다는 각오입니다.



마이너리그에서 3년째 빅리그 진출에 도전하는 고우석도 노경은과 함께 불펜 피칭에 나섰습니다.



2월 중순, 구단 스프링캠프 시작부터 실전 투구를 할 수 있게 일찍 컨디션을 끌어올린 듯 좋은 구위를 선보였습니다.



(영상취재 : 양두원, 영상편집 : 이재성, 디자인 : 한송연)