뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

우원식 국회의장, 진천 선수촌 방문…국가대표 선수단 격려

서대원 기자
작성 2026.01.12 17:50 조회수
우원식 국회의장, 진천 선수촌 방문…국가대표 선수단 격려
▲ 진천 선수촌에 방문한 우원식 국회의장

우원식 국회의장이 진천 국가대표선수촌을 방문해 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽과 2026 아이치-나고야 하계아시안게임을 준비 중인 대한민국 국가대표 선수단을 격려했습니다.

우 의장은 양궁 국가대표 훈련 현장을 참관하며 선수들과 지도자들을 격려한 데 이어 쇼트트랙 국가대표 훈련장을 방문해 훈련 상황을 살펴보고 선수단을 응원했습니다.

또, 쇼트트랙 국가대표 선수단에 격려금을 전달하며 동계올림픽에서의 선전을 기원했습니다.

우원식 국회의장은 "국제무대에서 대한민국 스포츠의 힘을 보여주기 위해 노력하고 있는 선수와 지도자 여러분께 깊이 감사드린다"며, "국회에서도 우리 선수들이 최상의 환경에서 훈련하고 기량을 마음껏 펼칠 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔습니다.

유승민 대한체육회장은 "2026년 동계올림픽과 하계아시안게임을 대비해 훈련에 매진하고 있는 선수들과 지도자들에게 따뜻한 격려와 힘이 됐다"며 "국회 차원의 관심과 응원이 선수단 사기 진작과 경기력 향상에 큰 도움이 될 것"이라고 말했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지