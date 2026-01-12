우원식 국회의장, 진천 선수촌 방문…국가대표 선수단 격려

▲ 진천 선수촌에 방문한 우원식 국회의장

우원식 국회의장이 진천 국가대표선수촌을 방문해 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽과 2026 아이치-나고야 하계아시안게임을 준비 중인 대한민국 국가대표 선수단을 격려했습니다.우 의장은 양궁 국가대표 훈련 현장을 참관하며 선수들과 지도자들을 격려한 데 이어 쇼트트랙 국가대표 훈련장을 방문해 훈련 상황을 살펴보고 선수단을 응원했습니다.또, 쇼트트랙 국가대표 선수단에 격려금을 전달하며 동계올림픽에서의 선전을 기원했습니다.우원식 국회의장은 "국제무대에서 대한민국 스포츠의 힘을 보여주기 위해 노력하고 있는 선수와 지도자 여러분께 깊이 감사드린다"며, "국회에서도 우리 선수들이 최상의 환경에서 훈련하고 기량을 마음껏 펼칠 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔습니다.유승민 대한체육회장은 "2026년 동계올림픽과 하계아시안게임을 대비해 훈련에 매진하고 있는 선수들과 지도자들에게 따뜻한 격려와 힘이 됐다"며 "국회 차원의 관심과 응원이 선수단 사기 진작과 경기력 향상에 큰 도움이 될 것"이라고 말했습니다.