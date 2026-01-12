청와대 "중수청·공소청, 여러 의견 있지만 당정 이견은 없어"

▲ 김병욱 청와대 정무비서관이 12일 청와대 춘추관에서 정당 지도부 오찬 간담회 일정 관련 브리핑을 하고 있다.

청와대는 오늘(12일) 중대범죄수사청(중수청)·공소청 관련 정부의 설치법안과 관련해 당정 간 이견이 노출되는 것 아니냐는 일각의 시선은 사실이 아니라고 밝혔습니다.김병욱 청와대 정무비서관은 이날 브리핑에서 "당내 다양한 의원 사이에서 검찰개혁, 그 가운데 중수청·공소청과 관련한 여러 의견이 있지만 당정 간 이견은 없다는 말씀을 분명히 드린다"고 말했습니다.그러면서 한병도 더불어민주당 원내대표가 당정 이견을 시사하는 발언을 한 데 대해 "본인이 실수한 것이라고 인정한 것으로 안다. 수정 글을 올렸다고 들었다"며 "당정 이견은 없다"고 재차 강조했습니다.앞서 한 원내대표는 이날 오전 유튜브 방송 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장'에 출연해 "정부, (개별) 의원들 간 이견이 있어서 법무부, 법사위원, 원내 또는 당 정책위에서 모여 빨리 논의할 예정"이라고 말했습니다.다만 이후 기자들과 만나 자신의 언급이 "당정 간 이견이 있다는 뜻은 아니"라며 "정부가 꼼꼼히 준비해 발표했다"고 평가했습니다.김 비서관은 이혜훈 기획예산처 장관 후보자를 둘러싼 의혹 제기가 이어지는 데 대해선 "인사청문회에서 후보자의 자질, 능력, 도덕성을 보고 국민이 판단할 것이고 국회도 그렇게 판단할 것"이라며 "청문회를 보면서 판단할 것"이라는 기존 입장을 고수했습니다.지난 9일 이재명 대통령과 광주·전남 국회의원 및 광역단체장들의 청와대 오찬에서 우상호 정무수석이 강훈식 비서실장·김용범 정책실장의 '지방선거 불출마'를 언급했다고 알려진 데 대해서도 맥락이 다르다며 해명했습니다.김 비서관은 "대전·충남과 광주·전남의 통합이 이 대통령의 공약인 '5극 3특'을 제대로 구현할 방법인데, 그 진정성과 참 의미가 강 실장과 김 실장의 출마(를 위한 것으로) 오해되는 부분을 설명하며 나온 말"이라고 전했습니다.(사진=연합뉴스)