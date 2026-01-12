뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'서부지법 배후 의혹' 전광훈, 난동 1년 앞두고 구속 심사

김민준 기자
작성 2026.01.12 17:47 조회수
'서부지법 배후 의혹' 전광훈, 난동 1년 앞두고 구속 심사
▲ 전광훈 사랑제일교회 목사

서울서부지법 난동 사태의 배후로 지목된 전광훈 사랑제일교회 목사의 구속 여부가 이르면 내일(13일) 오후 결정됩니다.

서울서부지법은 내일(13일) 오전 10시 30분 특수공무집행방해 교사 등의 혐의로 구속영장이 청구된 전 목사의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 합니다.

전 목사는 심사에 앞서 오전 10시쯤 법원 앞에서 기자회견을 열 예정입니다.

그는 난동 사태가 발생한 장소인 서부지법에서 사건 약 1년 만에 구속심사를 받게 됐습니다.

전 목사는 신앙심을 내세운 심리 지배(가스라이팅)와 측근·유튜버들에 대한 자금 지원으로 지난해 1월 19일 윤석열 전 대통령 지지자들의 서부지법 난입을 부추긴 혐의를 받고 있습니다.

당시 윤 전 대통령이 구속되자 지지자들은 새벽 법원 청사에 난입해 건물과 집기를 부수고 경찰을 폭행하는 등 초유의 난동을 벌였습니다.

난동에 가담해 기소된 피고인은 지난달 1일 기준 141명입니다.

전 목사는 그간 자신이 서부지법 사태를 부추겼다는 혐의를 전면 부인해왔습니다.

경찰은 전 목사에 대해 한 차례 구속영장이 반려됐으나 추가 수사를 통해 혐의를 보강한 뒤 영장을 신청했습니다.

경찰은 전 목사와 같은 혐의를 받는 유튜브 채널 '신의한수' 신혜식 대표에 대해서도 구속영장을 신청했으나 검찰 단계에서 반려됐습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김민준 기자 사진
김민준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지