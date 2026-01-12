'서부지법 배후 의혹' 전광훈, 난동 1년 앞두고 구속 심사

▲ 전광훈 사랑제일교회 목사

서울서부지법 난동 사태의 배후로 지목된 전광훈 사랑제일교회 목사의 구속 여부가 이르면 내일(13일) 오후 결정됩니다.서울서부지법은 내일(13일) 오전 10시 30분 특수공무집행방해 교사 등의 혐의로 구속영장이 청구된 전 목사의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 합니다.전 목사는 심사에 앞서 오전 10시쯤 법원 앞에서 기자회견을 열 예정입니다.그는 난동 사태가 발생한 장소인 서부지법에서 사건 약 1년 만에 구속심사를 받게 됐습니다.전 목사는 신앙심을 내세운 심리 지배(가스라이팅)와 측근·유튜버들에 대한 자금 지원으로 지난해 1월 19일 윤석열 전 대통령 지지자들의 서부지법 난입을 부추긴 혐의를 받고 있습니다.당시 윤 전 대통령이 구속되자 지지자들은 새벽 법원 청사에 난입해 건물과 집기를 부수고 경찰을 폭행하는 등 초유의 난동을 벌였습니다.난동에 가담해 기소된 피고인은 지난달 1일 기준 141명입니다.전 목사는 그간 자신이 서부지법 사태를 부추겼다는 혐의를 전면 부인해왔습니다.경찰은 전 목사에 대해 한 차례 구속영장이 반려됐으나 추가 수사를 통해 혐의를 보강한 뒤 영장을 신청했습니다.경찰은 전 목사와 같은 혐의를 받는 유튜브 채널 '신의한수' 신혜식 대표에 대해서도 구속영장을 신청했으나 검찰 단계에서 반려됐습니다.(사진=연합뉴스)