중, 트럼프 '이란 개입' 언급에 "내정 간섭·무력 사용 반대"

▲ 마오닝 중국 외교부 대변인

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 반(反)정부 시위 상황과 관련해 '강력한 선택지'를 고려하고 있다고 언급한 가운데 중국은 미국이 내정 간섭을 해선 안 된다는 입장을 밝혔습니다.마오닝 중국 외교부 대변인은 12일 브리핑에서 "우리는 다른 국가의 내정에 간섭하는 것에 일관되게 반대해왔고, 각국의 주권과 안전(안보)은 응당 충분히 보호돼야 한다고 주장해왔다"며 "국제 관계 중에 무력을 사용하거나 무력을 사용하겠다고 위협하는 것에도 반대해왔다"고 말했습니다.이어 마오 대변인은 "각국이 이 지역의 평화·안정에 이로운 일을 많이 하기를 희망한다"고 덧붙였습니다.마오 대변인은 트럼프 대통령이 전국으로 확산한 이란 봉기 상황에 군사적 개입 가능성을 시사한 것을 어떻게 보는지에 관한 질문에 이같이 답했습니다.앞서 트럼프 대통령은 11일(현지시간) 2주 동안 이어지고 있는 이란 시위에 대해 "우리는 이 사안을 매우 심각하게 보고 있다. 군도 이 사안을 살펴보고 있다"면서 "몇몇 강력한 선택지들을 살펴보고 있으며, 결정을 내리게 될 것"이라고 했습니다.트럼프 대통령은 이란 정권의 보복 위협에 관한 질문에는 "만약 그들이 그렇게 나온다면, 우리는 그들이 한 번도 겪어보지 못한 수준으로 타격할 것"이라고 답했습니다.2주 전 경제난에 대한 항의로 시작된 이란 시위는 현재 전국적인 반정부 봉기로 확산한 상태입니다.미국 기반 단체 인권운동가통신(HRANA)은 지금까지 시위 도중 어린이 8명을 포함해 최소 544명이 숨졌다고 밝혔습니다.이 중 496명은 시위대, 48명은 보안군으로 알려졌습니다.일각에서는 사망자가 2천 명이 넘을 것이라는 분석도 나왔습니다.마오 대변인은 "중국은 이란 정부와 인민이 현재의 어려움을 극복하고 국가의 안정을 유지할 수 있기를 희망한다"고 말했습니다.(사진=중국 외교부 제공, 연합뉴스)