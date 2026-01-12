이 대통령, 사이비·이단 종교에 "폐해 크다"…7대 종단, 해산 요구도

▲ 이재명 대통령, 종교지도자들과 오찬

이재명 대통령이 불교와 기독교, 천주교, 원불교와 천도교 등 7대 종단 지도자들과 오찬 간담회에서 신천지와 통일교 문제를 거론했습니다.특히 종교 지도자들은 "통일교·신천지 등 사이비 이단 종교로 인한 폐해가 심각하다"며 "정교 유착을 넘어 시민의 삶에 큰 피해를 주는 행태를 엄정히 다뤄야 한다"고 강조했습니다.이에 이 대통령도 "참으로 어려운 주제이지만, 우리 사회에 끼치는 해악을 너무 오래 방치해 폐해가 매우 크다"고 공감을 표했습니다.종교 지도자들은 "국가와 국민에 해악을 미치는 종교 단체의 해산은 국민도 동의할 것"이라며 "문제가 되는 종교 재단의 자산으로 사이비 종교 피해자들을 구제하는 방안도 고민해달라"고 요청했습니다.이 밖에도 참석자들은 이 대통령이 혐중 등 문제를 지적한 것을 높이 평가하며 "이주민에 대한 혐오가 파시즘의 온상이 되고 있다. 혐오와 단절하자는 제안에 많은 국민이 동의할 것"이라고 입을 모았습니다.이 대통령은 "민생이나 한반도 평화 등 사회의 중요한 화두에 종교계가 올바른 방향을 말해 달라"며 "특히 외교나 안보처럼 국가 공동체의 존속이 달린 일을 정쟁 대상으로 삼으며 서로 싸우지 않게 '큰 가르마'를 타 주시면 좋겠다"고 당부했습니다.이에 종교 지도자들이 "다 저희 책임"이라고 대답하자 다시 이 대통령이 "우리의 책임"이라고 화답하는 장면이 연출됐다고 강 대변인은 전했습니다.오찬에는 대한불교조계종 총무원장 진우스님을 비롯해 천태종 총무원장 덕수스님, 태고종 총무원장 상진스님, 김정석 한국교회총연합 대표회장, 박승렬 한국기독교교회협의회 총무, 고경환 한국기독교총연합회 대표회장, 이용훈 마티아 한국천주교주교회의 의장, 정순택 베드로 서울대교구 대주교, 나상호 원불교 교정원장, 최종수 성균관장, 박인준 천도교 교령, 김령하 한국민족종교협의회 의장 등 7대 종단에서 11명이 참석했습니다.메뉴로는 생명 존중과 평화, 비폭력의 가치를 담은 채식 위주의 한식과 국민통합의 의미를 담은 비빔밥, 새해의 평안과 성찰을 상징하는 후식 등이 준비됐습니다.(사진=연합뉴스)