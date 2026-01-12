케데헌, 골든글로브 2관왕…"빛나기 늦은 때는 없다"

<앵커>



전 세계적으로 K팝의 영향력을 또 한 번 증명했던 영화 '케이팝 데몬 헌터스'가 미국 골든글로브 시상식에서 2관왕에 올랐습니다. 특히 디즈니와 픽사를 제치고 애니메이션상을 획득해서 주목됩니다.



곽상은 기자가 보도합니다.



<기자>



케이팝 데몬 헌터스가 미국 로스앤젤레스 베벌리힐튼 호텔에서 열린 제83회 골든글로브 시상식에서 최우수 애니메이션 영화상을 거머쥐었습니다.



할리우드의 전통적 애니메이션 명가 디즈니의 '주토피아2'와 픽사의 '엘리오'를 제쳤다는 점에서 오는 3월 열리는 아카데미 수상 가능성에도 청신호가 켜졌습니다.



[매기 강/'케이팝 데몬 헌터스' 감독 : 골든글로브 측에 감사드립니다. 한국 문화에 깊이 뿌리내린 영화가 전 세계 관객과 공감대를 형성할 수 있다고 믿어주신 모든 분께 감사드립니다.]



케이팝 데몬 헌터스의 사운드트랙 '골든'은 최우수 주제가상 수상의 영예도 안았습니다.



이 곡의 가수이자 공동 작사·작곡을 맡은 이재도 감격의 눈물을 흘렸습니다.



[이재/'골든' 가수 : '거절'은 '방향 전환'에 불과합니다. 그러니 포기하지 마세요. 당신은 원래부터 빛나는 존재이고, 빛나기에 너무 늦은 때는 결코 없습니다.]



K팝 아이돌인 악령 사낭꾼의 이야기를 그린 케이팝 데몬 헌터스는 전 세계적으로 큰 인기를 끌며 넷플릭스 역대 최고 흥행 기록을 썼습니다.



이번 골든글로브 시상식에는 박찬욱 감독의 '어쩔수가없다'도 남우주연상 등 3개 부문 후보로 올랐지만, 수상은 불발됐습니다.



영화와 TV 부문을 나눠 시상하는 골든글로브는 1944년부터 개최된 할리우드의 주요 시상식 중 하나로, 수상작은 미국을 비롯해 전 세계 엔터테인먼트 분야 저널리스트로 구성된 심사 위원단 300여 명이 투표로 선정합니다.



(영상출처 : 골든글로브 시상식, 영상편집 : 최혜란)