세븐틴 조슈아, 美 골든글로브 레드카펫 밟았다…"참석 영광, 좋은 영감 받았다"

이미지 확대하기

그룹 세븐틴 멤버 조슈아가 미국의 권위 있는 영화·드라마 시상식 골든글로브의 레드카펫을 밟았다.조슈아는 11일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 베벌리 힐스에서 개최된 제83회 골든글로브에 참석했다. 주최 측은 렉서스와의 파트너십을 통해 그를 초청했다. 조슈아는 배우 이병헌, 아리아나 그란데, 티모시 샬라메 등 글로벌 톱스타들이 참석한 이 시상식에 등장해 높은 글로벌 위상을 자랑했다.이날 조슈아는 올 블랙의 슈트에 화려한 액세서리를 착용해 눈부신 아우라를 발산했다. 여유롭고 젠틀한 그의 모습에 플래시 세례가 쏟아졌다. 현지 언론의 관심도 뜨거웠다. AP 통신을 비롯해 미국 빌보드(Billboard), 버라이어티(Variety), USA 투데이(USA Today)와 같은 유력 매체들이 앞다퉈 조슈아를 인터뷰했다. 틴 보그(Teen Vogue), MTV, 데드라인(Deadline) 등도 그의 골든글로브 입성 소식을 타진했다.조슈아는 소속사 플레디스 엔터테인먼트를 통해 "제83회 골든글로브에 참석하게 돼 영광이다. 덕분에 새로운 자극과 많은 영감을 받았다"라며 "올해도 다양한 활동으로 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 계속해서 노력하겠다"라고 소감을 전했다.조슈아는 세븐틴은 물론 개인으로도 다방면에서 활약하며 팔방미인의 면모를 뽐내고 있다. 그는 지난해 외부 아티스트와 협업한 'Love Is Gone (with JOSHUA of SEVENTEEN)', 'So Many Roads'를 차례로 발표했고, 패션 매거진 표지도 여러 번 장식했다. 또한 유네스코 청년 친선대사 임명식 당시 팀을 대표해 연설하고 LA 시의회 감사패를 수여받는 등 전 세계를 무대로 존재감을 드러내고 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)