민주당, 김병기 징계 심의…"무고함 밝힐 것"

한편, 민주당 김병기 전 원내대표에 대해서는 민주당 윤리심판원의 징계 심의가 진행되고 있습니다. 심의에 출석한 김 전 원내대표는 무고함이 밝혀질 수 있도록 충실히 답변하겠다고 밝혔습니다.



김병기 전 원내대표 징계 여부에 대한 민주당 윤리심판원 심의가 오늘(12일) 오후 2시부터 민주당 당사에서 진행되고 있습니다.



심의에 출석하며 김 전 원내대표는 자신의 무고함을 밝히겠다고 말했습니다.



[김병기/민주당 전 원내대표 : 의혹에 대해서 무고함이 밝혀질 수 있도록 충실하게 답변하겠습니다.]



김 전 원내대표는 여러 의혹에 대한 소명 자료를 제출하고 해명할 걸로 알려졌습니다.



김 전 원내대표는 강선우 의원이 김경 서울시의원으로부터 1억 원의 공천 헌금을 수수한 사실을 묵인했다는 의혹을 포함해 호텔 숙박 초대권 수수, 배우자 업무추진비 사적 유용 증거인멸 의혹 등을 받고 있습니다.



당 안팎에서 탈당과 제명을 요구하는 목소리가 나오자, 어제 민주당 지도부는 김 전 원내대표를 향해 "본인이 그토록 소중히 여겼던 애당의 길이 무엇인지 깊이 고민하라"며 사실상 탈당을 요구했습니다.



다만 오늘 윤리심판원 심의를 앞두고는 일단 조심스런 입장을 내놨습니다.



[박수현/민주당 수석대변인 : 윤리심판원의 오늘 회의 결과가 어떻게 될지 아무것도 누구도 예측할 수가 없습니다.]



한병도 신임 원내대표는 오늘 한 유튜브 채널 방송에서 "오늘 어떤 식으로든 결론이 나지 않을까 생각한다"고 밝혔는데, 윤리심판원 심의 결과 징계 결정이 내려지지 않을 경우에는 당 대표 차원의 비상 징계가 이뤄질 가능성도 있습니다.



